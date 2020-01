São Paulo - Lexa agitou o público com seus sucessos no Bloco Agrada Gregos, em São Paulo, na noite deste domingo. Com um modelito justinho, a cantora mostrou sua boa forma no palco. Lexa era uma das atrações mais esperadas da noite e entrou no palco às 23h. "Eu sei que sou a última artista da noite, mas aposto que vocês ainda têm fogo, não é? Vamos beber, encher a cara, beijar na boca e ir trabalhar amanhã bêbado", disse.