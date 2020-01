Elza Soares recebe babalorixá em seu camarim

A Mocidade Independente de Padre Miguel apresentou, no último final de semana, o show 'Divas In Concert' com Elza Soares e Sandra de Sá. Muita atenciosa, Elza recebeu em seu camarim diversos fãs. Na ocasião, o babalorixá Walace Meireles, do Ilê Olofin, também foi cumprimentar a diva da música: "Sou nascido e criado em Padre Miguel. Elza Soares significa muito para todos daqui e, claro para o Brasil inteiro", declarou Walace.