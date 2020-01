Grátis: Tropikal Rio leva o melhor da música para o verão da praia do Leblon

Rio - No auge da temperatura na Cidade Maravilhosa, nada como celebrar o verão em cenários típicos cariocas, como a praia do Leblon. Com uma programação gratuita que inclui música de alta qualidade na melhor estação do ano, o Tropikal chega a praia do Leblon, na altura do Jardim de Alah, com pocket shows do Lagum, Vitor Kley e Oriente, além do lounge exclusivo On Stage, com bate-papos com artistas variados.



Nos dias 31 de janeiro e 01 e 02 de fevereiro, o Tropikal reúne o agito nas areias do Leblon, celebrando o melhor do Rio de Janeiro em uma estação que representa a alma do carioca.



Já o espaço exclusivo On Stage, por sua vez, reúne uma série de artistas que participarão de bate-papos, com interação com a plateia. O Posto 10, espaço auge da estação mais aguardada do ano, terá nomes como Malía eentre outros. O grupo DDP Diretoria fecha os dias dourados da melhor forma possível no dia 02/02.



Além da música, o Tropikal Rio reunirá um mar de experiências gratuitas esportivas e de bem-estar, como oficinas de yoga, futevôlei e futmesa. E a Lojas Renner proporcionará para pais e filhos momentos de lazer e conhecimento através do Espaço Kids, chancelado pela Disney. O local contará com: Exposição da obra de arte do artista Luca Ewbank, feita com lixos encontrados na Praia de Guaraú, reforçando a ideia que é preciso re-novar, re-ciclar e re-pensar; Oficina criativa com reciclagem com o tema “Pequena Sereia”, aos sábados e domingos; Pula-pula e piscina de bolinhas; Empréstimo de guarda-sóis e cadeiras de praia. Por fim haverá o Espaço Renner Moda Responsável, que contará com um lounge equipado com carregadores de celulares com energia gerada por placas solares.



O Tropikal Rio é apresentado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro e Lojas Renner e conta com o Patrocínio da Natura, Parceiros de Mídia Rádio Mood FM e Quem Acontece e Apoio Institucional da Prefeitura do Rio de Janeiro. O evento é uma realização da Fábrica.

Serviço - TROPIKAL RIO



Praia do Leblon – Jardim de Alah



Data: 31 de janeiro e 01 e 02 de fevereiro



Entrada: Gratuita



Pocket shows às 17:30



31/01 - Oriente



01/02 - Vitor Kley



02/02 - Lagum







Louge



Bate papo com os artistas 14:30 e 16:30



31/01 A definir e Felipe Mar



01/02 Suel e Dubdogz



02/02 Malía e DDP Diretoria