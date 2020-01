'Gás de Verão': Pabllo Vittar, Kondzilla e mais artistas produzem conteúdos exclusivos em parceria com marca de refrigerante

Rio - A Coca-Cola lançou, na semana passada (21), a campanha “Gás de Verão”. Na ação, o público poderá ter acesso a mais de 30 conteúdos exclusivos de artistas brasileiros do universo da música e dos games. Entre os participantes estão KondZilla, Pabllo Vittar, Jerry Smith, Tainá Costa, FitDance, além paiN Gaming e Final Level.

A campanha funciona da seguinte maneira: cada latinha destrava o tempo proporcional à quantidade de mililitros de cada embalagem. Para ter acesso, por exemplo, a 350 segundos do conteúdo disponível — 350 GVs — basta escanear o QR code da latinha de 350ml e realizar o cadastro no site gasdeverao.cocacola.com.br. Estão disponíveis as versões de 200, 220, 250, 290, 310 e 350ml.

A ação vai até 21 de março e seis novos conteúdos serão liberados a cada 10 dias. Confira abaixo o cronograma:

CRONOGRAMA

21 a 31/01

Música: KondZilla | Quantidade: 7 | Detalhes: Lançamento de músicas inéditas e clipes de 06 novos artistas



31/01 a 10/02

Games: Final Level | Quantidade: 6 | Detalhes: Conteúdos exclusivos de uma partida histórica de FIFA com MuuH Pro e Wendell Lira



10/02 a 20/02

Música: FitDance | Quantidade: 6 | Detalhes: Lançamento de 03 novas coreografias de novos talentos do Fit Dance



20/02 a 02/03

Música: Pabllo Vittar & Jerry Smith | Quantidade: 6 | Detalhes: Parceria exclusiva dos artistas: Pocket show, clipe, bastidores, etc.



02 a 11/03

Games: paiN Gaming | Quantidade: 6 | Detalhes: Conteúdos exclusivos com "paiN Responde"



11 a 20/03

Música: FitDance | Quantidade: 6 | Detalhes: Lançamento de 6 vídeos no formato inédito do speed challenge