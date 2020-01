Pretinho da Serrinha e Velha Guarda do Império Serrano se apresentam no Beco do Rato

Rio - O Beco do Rato abre a programação da folia com seu pré-carnaval no dia 2 de fevereiro. Na ocasião, duas gerações de um amor às raízes mais autênticas do samba se encontram na casa de samba mais tradicional da Lapa. A Velha Guarda do Império Serrano, uma das mais nobres e tradicionais do carnaval do Rio, se une ao músico Pretinho da Serrinha, carioca cria da escola.



Reduto musical no Rio de Janeiro, o Morro da Serrinha é o protagonista do evento. A Velha Guarda do Império Serrano está unida há 20 anos com algumas alterações na sua formação de base, e vem defendendo a bandeira do samba da verde e branco de Madureira por onde quer que passe. Harmônicos e elegantes, os integrantes (Silvio Manoel – Diretor; Capoeira Machado; Cizinho; Nilson Rangel; Jovaci do Império; Lindomar Fraga ; Rachel Valença: Tia Nina e Tia Vilma) lembram sucessos que marcaram época, assim como composições do CD ‘Menino de 47 – 70 anos do Reizinho de Madureira’, lançado em 2017.

Já Pretinho da Serrinha, cavaquinista, percussionista, produtor musical, diretor artístico e compositor, que comandava a bateria do Império Serrano com apenas 10 anos de idade, participa cantando seus grandes hits ‘Burguesinha’ e ‘Mina do condomínio’. No repertório, canções do disco ‘Som de Madureira’ e sambas de Dona Ivone Lara, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho e Almir Guineto, entre outros.

Serviço:



Beco do Rato. Rua Joaquim Silva, 11 - Lapa. Data: 2 de dezembro (domingo), às 18h. Ingresso: R$25. Classificação: Livre (menores acompanhados dos pais). Tel.: (21) 2508-5600.