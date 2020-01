PRÉ-ESTREIAS

AVES DE RAPINA - ARLEQUINA E SUA EMANCIPAÇÃO FANTABULOSA*

(Birds of Prey - And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). EUA, 2020. De Cathy Yan. Com Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell. Arlequina (Margot Robbie) abandonou seu relacionamento com Coringa e segue uma nova vida em Gotham. Enquanto isso, o mafioso narcisista Roman (Ewan McGregor) e sua gangue iniciam uma verdadeira caçada à jovem Cassandra (Ella Jay Basco), deixando um rastro de destruição. É quando os destinos de Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Canário Negro (Jurnee Smollett-Bell), Renne Montoya (Rosie Perez) e Arlequina se cruzam. Juntas, elas descobrem que esse quarteto inusitado tem um único objetivo: salvar Cass das garras deste terrível vilão, também conhecido como Máscara Negra. Da mesma roteirista do sucesso Bumblebee (2018). Ação, Aventura. 16 anos. 108 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 1: 20h. Kinoplex Nova América 6: 20h. Kinoplex Madureira 5: 20h. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 5: 20h. Kinoplex Grande Rio 1: 20h. Kinoplex Nova Iguaçu 2: 20h. Kinoplex Iguaçu Top 1: 20h. Barra: Kinoplex Via Parque 4: 20h. Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 1: 20h. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 4: 20h30. Kinoplex Tijuca 6: 20h30. Kinoplex Nova América 5: 20h30. CineCarioca Méier 1: 20h. Kinoplex Madureira 3: 20h30. Zona Sul: Roxy 1: 20h30. Kinoplex São Luiz 2: 20h. Kinoplex Leblon 1: 20h. Kinoplex RioSul 2: 30h. Kinoplex RioSul 3: 20h30. Espaço Itaú Cinema Botafogo 6: 20h, 22h. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 3: 20h30. Kinoplex Nova Iguaçu 4: 20h30. Barra: Kinoplex Via Parque 3: 21h. Kinoplex Via Parque 5: 20h30. *(todas as sessões serão exibidas somente quarta-feira).

JOJO RABBIT

(Jojo Rabbit) EUA, 2020. De Taika Waititi. Com Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson. Durante a Segunda Guerra Mundial, Jojo (Roman Griffin Davis) tem apenas 10 anos e vive um bizarro conflito pessoal em meio ao intenso confronto entre nações. Em sua imaginação, ele é amigo de ninguém menos do que Adolf Hitler (Taika Waititi), sonha tornar-se membro da Juventude Hitlerista, mas as coisas não andam fáceis para ele. Para piorar, Jojo descobre que sua mãe Rosie (Scarlett Johansson) esconde a judia Elsa (Thomasin McKenzie) em sua própria casa. Ele até tenta expulsá-la de variadas maneiras, mas acaba desenvolvendo pela jovem um novo sentimento. Duplamente indicado ao Globo de Ouro 2020. Escrito, produzido e dirigido pelo mesmo diretor do sucesso Thor: Ragnarok (2017). Comédia Dramática. 14 anos. 108 min. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 2: 20h30. Kinoplex Tijuca 4: 21h30 (somente quarta-feira). Kinoplex Tijuca 6: 18h10 (somente quarta-feira), 19h20 (não será exibida quarta-feira), 21h40 (não será exibida quarta-feira). Zona Sul: Roxy 3: 18h30, 20h50. Kinoplex São Luiz 3: 19h, 21h20. Kinoplex Fashion Mall 1: 19h, 21h20. Kinoplex Leblon 1: 17h40 (somente quarta-feira), 19h (não será exibida quarta-feira). Kinoplex RioSul 6: 18h20 (não será exibida sábado e domingo), 20h50 (não será exibida sábado e domingo), 21h30 (somente sábado e domingo). Espaço Itaú Cinema Botafogo 4: 19h30. Barra: Kinoplex Via Parque 6: 18h50 (somente quarta-feira). 21h30 (não será exibida quarta-feira).

ESTREIAS

AÇÚCAR

Brasil, 2017. De Renata Pinheiro e Sérgio Oliveira. Com José Maria Alves, Maeve Jinkings, Dandara de Morais. Bethânia Wanderley (Maeve Jinkings) não gosta do cenário rural da ona da Mata, mas precisa voltar ao lugar onde nasceu, um decadente engenho de cana-de-açúcar, para impedir que os antigos trabalhadores do canavial tomem conta das terras. Confrontada pelo líder da associação, Zé (José Maria Alvez), e Alessandra (Dandara de Morais), que passa a ser faxineira da casa para vigiar a sinhazinha, Bethânia terá que lidar com o seu passado e os seus preconceitos. Drama. 14 anos. 90 min. Cópias Nacionais: Zona Sul: Espaço Itaú Cinema Botafogo 3: 14h.

BAD BOYS PARA SEMPRE

(Bad Boys for Life). EUA, 2020. De Adil El Arbi e Bilall Fallah. Com Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens. O tempo passou, mas o detetive Mike Lowrey (Will Smith) continua um incansável caçador de bandidos. Enquanto isso, seu parceiro Marcus Burnett (Martin Lawrence) é o oposto. Só pensa em se aposentar e ficar de boa vida. Quando Mike e outros agentes da lei se tornam alvo de uma organização criminosa, o estressado capitão Howard (Joe Pantoliano) coloca uma nova equipe de jovens policiais (Alexander Ludwig, Vanessa Hudgens e Charles Melton) para desvendar o caso. Mike precisará seguir algumas regras para participar do grupo, mas o policial rebelde quer mesmo é reeditar a boa e velha dupla com Marcus, e partir pra cima dos criminosos, sem piedade. Do mesmo roteirista de Esquadrão Classe A (2010). Ação, Comédia. 16 anos. 124 min. Cópias Dubladas: Kinoplex Shopping Boulevard 1: 13h (não será exibida quarta-feira), 14h40 (somente quarta-feira), 15h35 (não será exibida quarta-feira), 17h20 (somente quarta-feira), 18h10 (não será quarta-feira), 20h45 (não será exibida quarta-feira). Kinoplex Shopping Boulevard 5: 21h20 (somente quarta-feira). Kinoplex Tijuca 1: 15h50. Kinoplex Nova América 4: 18h, 20h40. Kinoplex Nova América 5: 13h20 (não será exibida quarta-feira), 14h40 (somente quarta-feira), 16h (não será exibida quarta-feira), 17h20 (somente quarta-feira), 18h40 (não será exibida quarta-feira). CineCarioca Méier 1: 13h (não será exibida quarta-feira), 14h40 (somente quarta-feira), 15h40 (não será exibida quarta-feira), 17h20 (somente quarta-feira), 18h20 (não será exibida quarta-feira). Kinoplex Madureira 2: 13h10, 15h45, 18h30, 21h10. Kinoplex Madureira 3: 17h50 (somente quarta-feira), 18h (não será exibida quarta-feira), 20h40 (não será exibida quarta-feira). Zona Sul: Kinoplex RioSul 2: 13h10 (não será exibida quarta-feira), 14h40 (somente quarta-feira), 15h50 (não será exibida quarta-feira). Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 1: 18h10, 20h50. Kinoplex West Shopping 2: 21h20 (somente quarta-feira). Kinoplex West Shopping 5: 13h20 (não será exibida quarta-feira), 14h40 (somente quarta-feira), 16h (não será exibida quarta-feira), 17h20 (somente quarta-feira), 18h40 (não será exibida quarta-feira), 21h20 (não será exibida quarta-feira). Kinoplex Grande Rio 5: 17h50, 20h30. Kinoplex Grande Rio 6: 13h10, 15h50, 18h30, 21h10. Kinoplex Nova Iguaçu 2: 13h20 (não será exibida quarta-feira), 14h40 (somente quarta-feira), 16h (não será exibida quarta-feira), 17h20 (somente quarta-feira), 18h40 (não será exibida quarta-feira), 21h20 (não será quarta-feira). Kinoplex Nova Iguaçu 3: 15h20. Kinoplex Nova Iguaçu 6: 20h30 (somente quarta-feira). Kinoplex Iguaçu Top 1: 13h10 (não será exibida quarta-feira), 14h40 (somente quarta-feira), 15h50 (não será exibida quarta-feira), 17h20 (somente quarta-feira), 18h30 (não será exibida quarta-feira), 21h10 (não será exibida quarta-feira). Kinoplex Iguaçu Top 3: 15h10, 17h50, 20h30. Kinoplex Iguaçu Top 6: 21h20 (somente quarta-feira). Barra: Kinoplex Via Parque 1: 21h10 (somente quarta-feira). Kinoplex Via Parque 4: 13h10 (não será exibida quarta-feira), 14h40 (somente quarta-feira), 15h50 (não será exibida quarta-feira), 17h20 (somente quarta-feira), 18h30 (não será exibida quarta-feira), 21h10 (não será exibida quarta-feira). Niterói e Baixada Fluminense: Kinoplex Bay Market 2: 13h10, 15h40, 18h10 (somente quarta-feira), 18h20 (não será exibida quarta-feira), 20h50. Kinoplex Bay Market 4: 20h10. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 5: 16h30, 21h20 (não será exibida quarta-feira). Kinoplex Tijuca 1: 13h10, 18h30, 21h10. Kinoplex Nova América 2: 21h10 (somente quarta-feira). Kinoplex Nova América 5: 21h20 (não será exibida quarta-feira). CineCarioca Méier 1: 21h (não será exibida quarta-feira). CineCarioca Méier 3: 21h10 (somente quarta-feira). Zona Sul: Kinoplex São Luiz 1: 15h50, 21h. Kinoplex Leblon 1: 21h20 (não será exibida quarta-feira). Kinoplex Leblon 4: 15h30, 21h (somente quarta-feira). Kinoplex RioSul 2: 17h20 (somente quarta-feira), 18h30 (não será exibida quarta-feira), 21h10 (não será exibida quarta-feira). Kinoplex RioSul 5: 21h25 (somente quarta-feira). Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex Nova Iguaçu 3: 18h.

COM AMOR VAN GOGH - O SONHO IMPOSSÍVEL

(Loving Vincent: The Impossible Dream). Polônia, 2019. De Miki Wecel. Com Douglas Booth, Eleanor Tomlinson, Saoirse Ronan. O documentário detalha minuciosamente a jornada que levou dois cineastas apaixonados a alcançar seu sonho impossível, criando o primeiro longa-metragem totalmente pintado do mundo. Documentário. Livre. 60 min. Cópias Legendadas: Zona Sul: Espaço Itaú Cinema Botafogo 2: 18h.

JUDY - MUITO ALÉM DO ARCO-ÍRIS

(Judy). Reino Unido, 2020. De Rupert Goold. Com Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock. Conhecida como a eterna Dorothy, do inesquecível O Mágico de Oz, Judy Garland (Renée Zellweger) foi uma das grandes estrelas da Era de Ouro de Hollywood. Dos problemas na juventude controlada até os complicados relacionamentos amorosos, que resultaram em mais de um divórcio, Garland passou por dificuldades financeiras. Aos 47 anos, durante o inverno de 1968, seu último ano de vida, ela aceita um convite para uma turnê, em Londres. A decisão dolorosa não só a manteve afastada dos filhos como a aproximou, novamente, da solidão e dos problemas com a bebida e os remédios. Vencedor do Globo de Ouro 2020 de Melhor Atriz ? Drama. Adaptação da peça End of the Rainbow, de Peter Quilter. Biografia, Drama. 14 anos. Cópias Legendadas: Zona Sul: Roxy 1: 13h (somente quarta-feira), 13h25 (não será exibida quarta-feira), 18h (somente quarta-feira), 18h35 (não será exibida quarta-feira). Kinoplex São Luiz 1: 13h20, 18h30. Kinoplex Fashion Mall 1: 16h30. Kinoplex Fashion Mall 4: 19h05, 21h25. Kinoplex Leblon 2: 14h, 18h50. Espaço Itaú Cinema Botafogo 5: 14h40, 19h10, 21h30.

OS ÓRFÃOS

(The Turning). EUA, 2020. De Floria Sigismondi. Com Mackenzie Davis, Finn Wolfhard, Brooklynn Prince. Kate (Mackenzie Davis) aceitou uma proposta de trabalho em uma propriedade isolada. Lá, a governanta Grose (Barbara Marten) explica que seu dia a dia será cuidar dos órfãos Flora (Brooklynn Prince) e Miles (Finn Wolfhard), e que eles são especiais. Por isso, alguns cuidados precisam ser tomados. Kate, a princípio, parece não ligar muito para os avisos, mas conforme o tempo passa, ela começa a perceber que as crianças são bem estranhas; e tanto elas como aquela propriedade escondem terríveis segredos. Da produtora de Steven Spielberg, e do mesmo roteirista dos sucessos Invocação do Mal (2013) e Invocação do Mal 2 (2016). Inspirado no clássico conto A Outra Volta do Parafuso, de Henry James. Terror. 14 anos. 94 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 2: 16h15. Kinoplex Nova América 2: 17h50 (somente domingo), 19h (somente quarta-feira), 21h30 (não será exibida domingo e quarta-feira). Kinoplex Nova América 4: 13h40. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex Grande Rio 4: 21h20. Kinoplex Grande Rio 5: 15h40. Cópias Legendadas: Kinoplex Shopping Boulevard 7: 21h30.

TESTEMUNHA INVISÍVEL

(II Testimone Invisible). Itália, 2018. De Stefano Mordini. Com Miriam Leone, Riccardo Scamarcio, Fabrizio Bentivoglio. Adriano Doria (Riccardo Scamarcio) é o empresário do ano em Milão. Ele dirige uma BMW, usa um Rolex extravagante, tem uma adorável esposa e filha e, também, uma bela amante. Mas agora ele está em prisão domiciliar, acusado de assassinato após ser flagrado em um quarto de hotel com seu amigo morto, cujo corpo estava coberto de dinheiro. Suspense. 14 anos. 102 min. Cópias Legendadas: Zona Sul: Espaço Itaú Cinema Botafogo 2: 16h, 19h20.

CONTINUAÇÕES

1917

(1917). EUA, Reino Unido, 2020. De Sam Mendes. Com George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong. Os cabos Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) são jovens soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Quando eles são encarregados de uma missão aparentemente impossível, os dois precisam atravessar território inimigo, lutando contra o tempo, para entregar uma mensagem que pode salvar cerca de 1600 colegas de batalhão. Drama, Histórico, Guerra. 14 anos. 119 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 3: 13h40. Kinoplex Nova América 3: 13h50, 16h20. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex Nova Iguaçu 4: 13h (somente quarta-feira), 13h50 (não será exibida quarta-feira), 15h30 (somente quarta-feira), 16h20 (não será exibida quarta-feira), 18h (somente quarta-feira), 18h50 (não será exibida quarta-feira). Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 3: 16h10, 18h40, 21h15. Kinoplex Tijuca 2: 19h, 21h30. Kinoplex Tijuca 6: 13h10 (somente quarta-feira), 14h20 (não será exibida quarta-feira), 15h40 (somente quarta-feira), 16h50 (não será exibida quarta-feira). Kinoplex Nova América 3: 18h50, 21h20. CineCarioca Méier 3: 16h15 (somente quarta-feira), 18h40, 21h10 (não será exibida quarta-feira). Zona Sul: Roxy 2: 13h10, 15h40, 18h10, 20h40. Kinoplex São Luiz 2: 13h40 (não será exibida quarta-feira), 15h (somente quarta-feira), 16h10 (não será exibida quarta-feira), 17h30 (somente quarta-feira), 18h40 (não será exibida quarta-feira), 21h10 (não será exibida quarta-feira). Kinoplex São Luiz 4: 21h30 (somente quarta-feira). Kinoplex Fashion Mall 2: 16h20, 18h50, 21h30. Kinoplex Fashion Mall 3: 20h30. Kinoplex Leblon 2: 21h25 (não será exibida domingo e quarta-feira). Kinoplex Leblon 3: 13h20 (não será exibida domingo), 15h05 (somente domingo), 15h50 (não será exibida domingo), 17h30 (somente domingo), 18h20 (não será exibida domingo), 20h20 (não será exibida domingo). Kinoplex Leblon 4: 21h (somente domingo). Kinoplex RioSul 1: 21h30 (não será exibida domingo). Kinoplex RioSul 3: 13h (não será exibida quarta-feira), 15h10 (somente quarta-feira), 15h40 (não será exibida quarta-feira), 17h50 (somente quarta-feira), 18h20 (não será exibida quarta-feira), 21h (não será exibida quarta-feira). Kinoplex RioSul 6: 18h50 (somente sábado e domingo). Espaço Itaú Cinema Botafogo 6: 14h, 16h20, 18h50 (não será exibida domingo e quarta-feira), 21h20 (não será exibida domingo e quarta-feira). Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex Nova Iguaçu 4: 21h20 (não será exibida quarta-feira). Barra: Kinoplex Via Parque 5: 13h (não será exibida quarta-feira), 15h10 (somente quarta-feira), 15h40 (não será exibida quarta-feira), 17h50 (somente quarta-feira), 18h20 (não será exibida quarta-feira), 21h (não será exibida quarta-feira). Kinoplex Via Parque 6: 21h20 (somente quarta-feira).

ADORÁVEIS MULHERES

(Little Women) EUA, 2020. De Greta Gerwig. Com Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh. As irmãs Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen), Meg (Emma Watson) e Amy (Florence Pugh) amadurecem na virada da adolescência para a vida adulta enquanto os Estados Unidos atravessam a Guerra Civil. Com personalidades completamente diferentes, elas enfrentam os desafios de crescer unidas pelo amor que nutrem umas pelas outras. Drama, Romance. 10 anos. 125 min. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Tijuca 2: 16h10. Zona Sul: Roxy 1: 15h20 (somente quarta-feira), 15h50 (não será exibida quarta-feira). Kinoplex São Luiz 3: 16h15. Kinoplex Fashion Mall 3: 15h20. Kinoplex Leblon 4: 18h10. Espaço Itaú Cinema Botafogo 2: 13h30, 21h20. Barra: Kinoplex Via Parque 6: 13h25 (somente quarta-feira), 16h05 (não será exibida quarta-feira).

FROZEN 2

(Frozen II) EUA, 2020. De Jennifer Lee, Chris Buck. Com Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad. De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes. Animção. Livre. 104 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 7: 13h, 150h5, 17h10, 19h20. Kinoplex Tijuca 3: 13h (somente domingo). Kinoplex Tijuca 4: 14h10 (não será exibida domingo), 18h55 (não será exibida domingo). Kinoplex Nova América 2: 13h20 (somente domingo), 14h20 (somente quarta-feira), 14h30 (não será exibida domingo e quarta-feira), 15h30 (somente domingo), 16h40 (somente quarta-feira), 16h50 (não será exibida domingo e quarta-feira), 19h10 (não será exibida domingo e quarta-feira). CineCarioca Méier 3: 13h40 (não será exibida quarta-feira). Kinoplex Madureira 3: 13h (somente quarta-feira), 13h15 (não será exibida quarta-feira), 15h20 (somente quarta-feira), 15h30 (não será exibida quarta-feira). Zona Sul: Kinoplex Leblon 3: 13h (somente domingo). Kinoplex RioSul 6: 15h50 (não será exibida sábado e domingo), 16h30 (somente sábado e domingo). Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 4: 15h50, 18h10, 20h30. Kinoplex Grande Rio 4: 14h20, 16h40, 19h. Kinoplex Nova Iguaçu 7: 13h50, 16h10, 18h30, 20h50. Kinoplex Iguaçu Top 4: 13h20, 15h40, 18h, 20h20. Barra: Kinoplex Via Parque 3: 15h35 (somente domingo), 16h10 (não será exibida domingo), 20h30 (não será exibida sábado e domingo). Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 4: 15h35, 17h50.

MINHA MÃE É UMA PEÇA

Brasil, 2019. De Susana Garcia. Com Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier. Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca! Para completar as confusões, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado. Comédia. 12 anos. 105 min. Cópias Nacionais: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 4: 13h20, 15h45, 18h10, 20h30 (não será exibida quarta-feira). Kinoplex Shopping Boulevard 5: 14h10, 19h. Kinoplex Tijuca 5: 14h, 16h20, 18h40, 21h. Kinoplex Nova América 1: 14h30 (não será exibida terça-feira), 16h50, 19h10, 21h30. Kinoplex Nova América 6: 13h (somente quarta-feira), 13h10 (não será exibida quarta-feira), 15h20 (somente quarta-feira), 15h30 (não será exibida quarta-feira), 17h40 (somente quarta-feira), 17h50 (não será exibida quarta-feira), 20h20 (não será exibida quarta-feira). CineCarioca Méier 2: 13h50, 16h10, 18h30, 20h50. Kinoplex Madureira 1: 15h50, 18h10, 20h30. Kinoplex Madureira 5: 13h (somente quarta-feira), 14h20 (não será exibida quarta-feira), 15h20 (somente quarta-feira), 16h40 (não será exibida quarta-feira), 17h40 (somente quarta-feira), 19h (não será exibida quarta-feira), 21h20 (não será exibida quarta-feira). Zona Sul: Roxy 1: 21h (não será exibida quarta-feira). Roxy 3: 13h50, 16h10. Kinoplex São Luiz 4: 14h30, 16h50, 19h10, 21h30 (não será exibida quarta-feira). Kinoplex Leblon 2: 16h30, 21h25 (somente domingo e quarta-feira). Kinoplex Leblon 4: 21h (não será exibida domingo e quarta-feira). Kinoplex RioSul 4: 13h50, 16h20, 18h50, 21h20. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 1: 13h, 15h50. Kinoplex West Shopping 2: 14h10, 16h30, 18h50, 21h10 (não será exibida quarta-feira). Kinoplex Grande Rio 1: 13h (somente quarta-feira), 13h10 (não será exibida quarta-feira), 15h20 (somente quarta-feira), 15h30 (não será exibida quarta-feira), 17h40 (somente quarta-feira), 18h (não será exibida quarta-feira), 20h20 (não será exibida quarta-feira). Kinoplex Nova Iguaçu 3: 13h. Kinoplex Nova Iguaçu 5: 14h20, 16h40, 19h, 21h15. Kinoplex Nova Iguaçu 6: 15h50, 18h10, 20h30 (não será exibida quarta-feira). Kinoplex Iguaçu Top 2: 13h40, 16h, 18h20, 20h40. Kinoplex Iguaçu Top 6: 16h40, 19h, 21h20 (não será exibida quarta-feira). Barra: Kinoplex Via Parque 2: 14h10, 16h30, 18h50, 21h10. Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 1: 13h (somente quarta-feira), 13h30 (não será exibida quarta-feira), 15h20 (somente quarta-feira), 15h50 (não será exibida quarta-feira), 17h40 (somente quarta-feira), 18h10 (não será exibida quarta-feira), 20h30 (não será exibida quarta-feira).