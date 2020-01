Rio - Carol Junger, namorada de José de Abreu, postou no Instagram uma foto em que aparece fazendo topless. Na imagem, ela também aparece com a marca das mãos do ator no bumbum. "Marcas de amor em Bali", escreveu na legenda da imagem.

Zé de Abreu, de 73 anos, pediu a namorada, Carol Junger, de 22, em casamento no final do ano passado. Os dois se conheceram em uma praia do Rio e apareceram juntos pela primeira vez em maio do ano passado.