Dia da Saudade! Confira o ranking da sofrência com os hits mais ouvidos sobre o tema

Rio - A palavra “Saudade” tem um significado tão forte, que dificilmente é traduzida para qualquer outro idioma. Ela quer dizer tanta coisa, numa intensidade tão grande, que só mesmo a música para transformar em palavras e sons o seu verdadeiro sentido. Então hoje, dia 30 de janeiro, o Spotify aproveita o Dia da Saudade para relembrar muita sofrência, mostrando quais as músicas que levam a palavra “Saudade” no título são as mais ouvidas de todos os tempos pelos usuários do Spotify no Brasil.



O sertanejo segue como o gênero que mais simboliza essa palavra tão linda. “Saudade Nível Hard”, de Yasmin Santos é a primeira música desse ranking, que tem a dupla Jorge & Mateus com “Louca de Saudade”, na segunda colocação. Completando o pódio vem Wesley Safadão, com “Ressaca de Saudade”. Maneva, Rubel, Pixote e, claro, a rainha da sofrência Marília Mendonça também aparecem neste ranking.

Confira os hits mais ouvidos: