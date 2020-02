Com 23 recém-completados Giullia Buscacio comemora sucesso de Isabel em 'Éramos Seis'

Rio - Giullia Buscacio acaba de completar 23 anos e o presente é o sucesso de sua personagem Isabel, em 'Éramos Seis'. Sobre o aniversário e o trabalho na TV, a atriz é só elogios. "Estou muito feliz. Foi um aniversário especial, com pessoas que eu amo. Estou fazendo um trabalho que me encantou desde o início, com uma personagem que, para mim, tem sido sensacional. Só tenho a agradecer por tudo", conta Giullia.

Na trama, Isabel, única menina da família, é muito protegida pelos irmãos. Na vida pessoal, a atriz tem um exemplo parecido em casa. "Tenho uma irmã mais nova, Giovana. Nós nos damos muito bem. Aliás, esse é um ponto em comum com a Isabel. Sou muito família. Gosto de estar perto dos meus pais, de dividir a vida com eles e minha irmã. Meu pai viajava muito por causa da profissão dele e nós o acompanhávamos. Nossa família sempre foi a base, aquele lugar que, não importa onde estivéssemos, sempre tínhamos um lar", confessa a atriz, que por sorte nunca viveu uma perda como a da personagem.

"Como essa da Isabel, eu nunca tive. Graças a Deus, porque eu não sei mesmo como lidaria. Acho que, na trama, a vida se apresentou de uma forma diferente. A família, que já tinha dificuldades financeiras, teve que lidar com muitos outros problemas. Acredito que não tem como perder uma pessoa e não amadurecer com esse fato. Eles precisaram se ajustar, se reencontrar como família e entender como seguirem em frente", observa a atriz.

Feminismo

Outro ponto em comum entre atriz e personagem é que Giullia acredita que, mesmo sem saber, Isabel segue alguns preceitos feministas. "Ela faz aquilo que sente vontade. Existe dentro dela essa fagulha da liberdade. Ela também sempre deixa claro suas opiniões, mesmo naquela sociedade tão machista", comenta a atriz aproveita para reiterar seu posicionamento.

"Eu me considero feminista, claro. Não tem como não olhar para todas as causas que nos cercam. Ainda vivemos numa sociedade machista, é importante dizer isso. Estamos melhorando? Sim, mas a passos curtos. Mas eu acredito que homens e mulheres precisam ter direitos iguais, salários iguais para os mesmos cargos, respeito ao nosso corpo…", destaca Giullia.

Romance

E o posicionamento de Isabel também refletiu em suas escolhas amorosas. Nas últimas semanas, a mocinha tem lutado para manter, contra a vontade da família, seu relacionamento com Felício (Paulo Rocha), um homem mais velho, ainda casado no papel.

"Ela seguiu o coração dela. O que ela sentiu pelo Felício foi um sentimento que nunca tinha experimentado. E, diante disso, não tinha muito que ela fazer (risos). Estamos falando de amor. E não existe fórmula, certo ou errado... É claro que, para a época, é um verdadeiro escândalo o relacionamento. Mas Isabel é muito honesta com os sentimentos dela", conta Giullia, que pensa de forma parecida.

"A diferença de idade, eu acredito que não seria uma questão. Estar casado no papel apenas, mas separado, ok. Mas casado mesmo, e eu ser a outra? Não, não conseguiria", destaca.

Namorando há quatro meses Pedro Calais, vocalista da banda Lagum, a atriz encara com tranquilidade vê com normalidade o relacionamento entre os dois, mesmo sendo famosos. "Estamos namorando sim e está tudo ótimo. A gente sempre consegue se ver, conciliamos as agendas, assim como todo casal", expõe a atriz que já faz planos de filhos e casamento para um futuro distante.

"Ah, claro! Tenho esse tipo de desejo sim, mas tenho apenas 23 anos. Não é algo que vejo para agora, sabe?! Mas um dia, eu vou querer sim. Sou romântica sim", brinca.