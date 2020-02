Assista! Mc Rebecca lança clipe com PK

Rio - MC Rebecca lançou em seu canal do YouTube, nesta terça-feira, o clipe do seu primeiro EP, "Enquanto Tiver Funk É Carnaval". A música "Hoje Tá Bom" é a segunda faixa do álbum e conta com a participação do cantor carioca PK.



O vídeo consegue misturar bem a festa de Carnaval com a sensualidade do funk e do rap. É uma folia às escuras, onde MC Rebecca e PK se divertem bastante numa pista de dança.



“Eu adorei cantar com o PK, deu muito certo a nossa parceria! Essa mistura de funk com rap ficou ótima. A música fala de Carnaval, mas dá vontade de ouvir sempre, o ano todo!”, disse MC Rebecca.