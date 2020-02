Eddie divulga lado A de novo disco

Rio - Com 30 anos de estrada, os pés em Pernambuco e o olhar no mundo, Eddie acaba de divulgar o lado A de seu mais novo disco. Intitulado 'Atiça', trabalho traz à tona a saída de um momento atordoado para a chegada do Carnaval: a maior expressão da ancestralidade brasileira.Composto por cinco faixas, o registro é frevo do começo ao fim, inspirando-se, também, no punk rock dos anos 80, dance music dos anos 90 e sons carnavalescos da última década.Entre os temas que embalam esse álbum, um retrato da parte mais instável do mundo, as dores, anseios e os sentimentos mais humanos nas sociedades atuais sul americanas.Abrindo os caminhos, 'Amassando Amassa' fala sobre a volta do proletariado e o trabalho como única forma de existência. Em 'Apocalíptico', grupo evidencia a invasão da religião e da interferência da justiça como salvadora dos interesses pessoais.Na sequência, a faixa título 'Atiça' foi pensada a partir do desenho feito por uma criança, da Favela da Maré, sobre os tiros dados dos helicópteros em confrontos policiais no Rio de Janeiro. Nessa, fica o sentimento de impotência diante da incompetência dos Estados.Logo depois, 'Aurora Dos Novos Tempos' traz promessas e esperança, convidando todos para resgatarem seus corpos, mentes e almas. Fechando o repertório, 'Na Veia' canta uma versão da música do Cordel do Fogo Encantado.Comandando a festa, a coleção terá, em breve, um lado B lançado. Ouça aqui: https://youtu.be/1-8XXZd-kjA