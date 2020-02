Caso Gugu: Justiça nega depósito de pensão de viúva na conta de advogado

Rio - A batalha judicial entre a família de Gugu e Rose Miriam Di Matteo, mãe dos filhos do apresentador, ganhou mais um novo episódio. Isso porque, a Justiça negou o depósito de R$ 100 mil, concedida à medíca, na conta de seu advogado, Nelson Willians. As informações foram divulgadas pelo UOL.

“A pensão será depositada em conta da alimentada no Brasil ou no exterior, a critério da credora. Cuida-se de quantia destinada à manutenção da parte, que não justifica a gestão pelos advogados que a representam, sem embargo da honorabilidade dos d. Patronos”, decidiu o juiz José Walter Chacon Cardoso, da 9ª Vara da Família e Sucessões do TJ-SP. O processo corre em segredo de Justiça.

A assessoria do advogado foi procurada pelo UOL e informou que Willians propôs o depósito em sua conta porque Rose Miriam não tinha vínculo bancário no Brasil. A reportagem apurou que a conta da mãe do filhos do apresentador nos Estados Unidos é individual, e não conjunta.

“Na época do pedido de pensão e da decisão da Justiça, Rose Miriam não mantinha conta individual no Brasil. Para efeitos de comunicação e agilidade do processo, em comum acordo, foi indicada uma conta no país. Com a decisão judicial, de conceder a pensão, a Justiça já está sendo informada da conta a ser depositada, que é a de Rose Miriam nos Estados Unidos, sem prejuízo ou qualquer outro tipo de intercorrência legal”, informou a assessoria do advogado.

O UOL ainda informa que a reportagem entrou em contato com a assessoria da família de Gugu para falar sobre essa situação. Porém, foi dito que “não pode falar sobre o processo”.