Baile de carnaval infantil anima a folia dos pequenos no Riosul

Rio - Confete, serpentina e muita fantasia. Para celebrar a folia, o Riosul Shopping Center promoverá mais uma edição especial de carnaval do Carioquinhas, evento mensal destinado aos pequenos de 6 a 12 meses. A ação será realizada em 15 de fevereiro (sábado), às 10h e às 12h, e reunirá famílias cariocas para uma manhã de brincadeiras, música e diversão no Espaço de Coworking (3º piso). Para a edição carnavalesca, a classificação etária é até 3 anos.



Para marcar o carnaval, o show, comandado pela Brincantar, com Fabbio Campello, será baseado em canções folclóricas e canções infantis em ritmo de marchinhas e frevo.



As inscrições para a edição especial de carnaval do Carioquinhas são gratuitas e devem ser feitas no site do RioSul (www.riosul.com.br).



Serviço

Carioquinhas RIOSUL - Edição especial de carnaval. Espaço de Coworking (3º piso). Data: 15/02/2020, das 10h e às 12h. Classificação etária: até 3 anos. Inscrições gratuitas no site do Riosul: www.riosul.com.br