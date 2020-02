ESTREIAS

AVES DE RAPINA - ARLEQUINA E SUA EMANCIPAÇÃO

(Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). EUA, 2020. De Cathy Yan. Com Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell. Arlequina (Margot Robbie), Canário Negro (Jurnee Smollett), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Cassandra Cain e a policial Renée Montoya (Rosie Perez) formam um grupo inusitado de heroínas. Quando um perigoso criminoso começa a causar destruição em Gotham, as cinco mulheres precisam se unir para defender a cidade. Ação, Aventura. 16 anos. 108 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 1: 14h, 16h20, 18h40, 21h. Kinoplex Tijuca 6: 14h30. Kinoplex Nova América 6: 13h50, 16h10, 18h30, 20h50. CineCarioca Méier 1: 14h, 16h20, 18h40. Kinoplex Madureira 2: 14h, 16h20, 18h40, 21h. Kinoplex Madureira 5: 15h50, 18h10. Zona Sul: Kinoplex RioSul 2: 13h50. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 2: 16h40, 19h, 21h20. Kinoplex West Shopping 5: 14h, 16h20, 18h40, 21h. Kinoplex Grande Rio 5: 19h, 21h20. Kinoplex Nova Iguaçu 2: 14h, 16h20, 18h40, 21h. Kinoplex Nova Iguaçu 4: 19h. Kinoplex Iguaçu Top 1: 14h, 16h20, 18h40, 21h. Kinoplex Iguaçu Top 6: 18h10, 20h30. Barra: Kinoplex Via Parque 4: 13h20 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 15h40, 18h. Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 1: 13h30 (somente sábado e domingo), 15h50, 18h10, 20h30. Kinoplex Bay Market 4: 21h. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 4: 16h50, 19h10, 21h30. Kinoplex Tijuca 6: 16h50, 19h10, 21h30. Kinoplex Nova América 3: 16h40 (somente sábado), 19h, 21h. CineCarioca Méier 1: 21h. Kinoplex Madureira 5: 20h30. Zona Sul: Roxy 1: 13h50, 16h10, 18h30, 20h50. Kinoplex São Luiz 2: 14h20, 16h40, 19h, 21h20. Kinoplex Leblon 1: 14h, 16h20, 18h40, 21h. Kinoplex RioSul 2: 16h10, 18h40, 21h10. Espaço Itaú Cinema Botafogo 1: 13h20, 15h30, 17h40, 19h50, 22h. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex Nova Iguaçu 4: 21h20. Barra: Kinoplex Via Parque 3: 21h (somente sexta-feira). Kinoplex Via Parque 4: 20h30 (não será exibida sexta-feira).

JOJO RABBIT

(Jojoj Rabbit). EUA, 2020. De Taika Waititi. Com Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson. Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Jojo (Roman Griffin Davis) é um jovem nazista de 10 anos, que trata Adolf Hitler (Taika Waititi) como um amigo próximo, em sua imaginação. Seu maior sonho é participar da Juventude Hitlerista, um grupo pró-nazista composto por outras pessoas que concordam com os seus ideais. Um dia, Jojo descobre que sua mãe (Scarlett Johansson) está escondendo uma judia (Thomasin McKenzie) no sótão de casa. Depois de várias tentativas frustradas para expulsá-la, o jovem rebelde começa a desenvolver empatia pela nova hóspede. Comédia, Guerra. 14 anos. 108 min. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 7: 18h20, 20h40. Kinoplex Tijuca 2: 16h10, 18h30, 20h50. Zona Sul: Roxy 2: 16h, 18h20, 20h40. Kinoplex São Luiz 3: 16h, 18h20, 20h40. Kinoplex Fashion Mall 2: 16h, 18h20, 20h40. Kinoplex Fashion Mall 4: 21h25 (somente sábado e domingo). Kinoplex Leblon 3: 16h30, 18h50, 21h10. Kinoplex RioSul 4: 15h50, 18h20, 20h50. Espaço Itaú Cinema Botafogo 6: 13h20, 15h30, 17h40, 19h50, 22h. Barra: Kinoplex Via Parque 5: 13h40 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 16h10 (somente segunda, terça e quarta-feira). Kinoplex Via Parque 6: 20h50.

CONTINUAÇÕES

1917

EUA, 2020. De Sam Mendes. Com George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong. Durante um momento crítico da Primeira Guerra Mundial, os soldados britânicos Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) receberam de seu superior (Colin Firth) uma difícil e assustadora missão. Em uma verdadeira corrida contra o tempo, eles precisarão cruzar o território inimigo e avisar outro batalhão, o mais rápido possível, para que cancelem um ataque. Se isso não acontecer, todos cairão em uma armadilha, que resultará na morte de milhares de soldados, como o próprio irmão de Blake. Dos mesmos produtores de Cisne Negro (2010) e 007 Operação Skyfall (2012). Escrito e dirigido por Sam Mendes, ganhador do Oscar por Beleza Americana (1999). Dez indicações ao Oscar® 2020. Guerra. 14 anos. 119 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Nova América 4: 16h10. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex Nova Iguaçu 3: 13h10 (somente sábado e domingo), 16h, 18h30. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 6: 18h35, 21h10. Kinoplex Tijuca 1: 13h50, 16h25, 18h55, 21h25. Kinoplex Nova América 4: 18h40, 21h10. CineCarioca Méier 3: 18h10 (não será exibida sábado e domingo), 18h45 (somente sábado e domingo). Centro: Cine Odeon Net Claro 1: 14h30 (somente sábado), 17h05 (não será exibida sábado, segunda e terça-feira). Zona Sul: Roxy 3: 18h, 20h30. Kinoplex São Luiz 4: 16h20, 18h50, 21h25. Kinoplex Fashion Mall 1: 16h30, 19h, 21h30. Kinoplex Leblon 2: 16h. Kinoplex Leblon 4: 19h, 21h30. Kinoplex RioSul 3: 13h30 (somente sábado e domingo), 16h10, 18h50, 21h30. Espaço Itaú Cinema Botafogo 4: 16h50, 19h10. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex Nova Iguaçu 3: 21h10. Barra: Kinoplex Via Parque 5: 16h10 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 18h40 (somente segunda, terça e quarta-feira), 18h50 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 21h20 (somente segunda, terça e quarta-feira), 21h30 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira).

AÇÚCAR

Brasil, 2017. De Renata Pinheiro, Sérgio Oliveira. Com José Maria Alves, Maeve Jinkings, Dandara de Morais. Bethânia Wanderley (Maeve Jinkings) não gosta do cenário rural da Zona da Mata, mas precisa voltar ao lugar onde nasceu, um decadente engenho de cana-de-açúcar, para impedir que os antigos trabalhadores do canavial tomem conta das terras. Confrontada pelo líder da associação, Zé (José Maria Alvez), e Alessandra (Dandara de Morais), que passa a ser faxineira da casa para

vigiar a sinhazinha, Bethânia terá que lidar com o seu passado e os seus preconceitos. Drama. 14 anos. 90 min. Cópias Nacionais: Zona Sul: Espaço Itaú Cinema Botafogo 2: 15h50.

ADORÁVEIS MULHERES

(Little Women) EUA, 2020. De Greta Gerwig. Com Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh. As irmãs Jo (Saoirse Ronan), Meg (Emma Watson), Amy (Florence Pugh) e Beth (Eliza Scanlen) são amigas, brincalhonas e têm sonhos diferentes para o futuro. Uma tem talento para a escrita, a outra para a interpretação, a terceira quer ser pintora e a última toca piano. Mas a Tia March (Meryl Streep) insiste na tese do casamento como melhor opção para a mulher. Rebelde, Jo questiona esse tipo de pensamento, mas o jovem Theodore (Timothée Chalamet) não esconde sua paixão por ela e isso provocará em Jo um intenso conflito emocional. Nova adaptação do bem-sucedido romance Little Women, da escritora Louisa May Alcott. Seis indicações ao Oscar® 2020, incluindo Melhor Filme. Drama. 10 anos. 125 min. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Tijuca 3: 15h35. CineCarioca Méier 3: 15h20 (não será exibida sábado e domingo). Centro: Cine Odeon Net Claro 1: 14h30 (não será exibida sábado, segunda e terça-feira). Zona Sul: Kinoplex Leblon 2: 18h30. Barra: Kinoplex Via Parque 1: 21h.

BAD BOYS PARA SEMPRE

(Bad Boys For Life) EUA, 2020. De Adil El Arbi e Bilall Fallah. Com Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens. Terceiro episódio das histórias dos policiais Burnett (Martin Lawrence) e Lowrey (Will Smith), que devem encontrar e prender os mais perigosos traficantes de drogas da cidade. Ação. 16 anos. 104 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 2: 13h10 (somente sábado e domingo), 15h40, 18h15, 20h50. Kinoplex Tijuca 4: 13h20. Kinoplex Nova América 1: 13h (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 15h40, 18h20. Kinoplex Nova América 2: 16h30. CineCarioca Méier 3: 13h30 (somente sábado e domingo), 20h40 (não será exibida sábado e domingo), 21h15 (somente sábado e domingo). Kinoplex Madureira 3: 13h10 (somente sábado e domingo), 15h45, 18h30, 21h10. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 1: 13h10 (somente sábado e domingo), 15h50, 18h30, 21h10. Kinoplex Grande Rio 5: 16h20. Kinoplex Grande Rio 6: 13h10 (somente sábado e domingo), 15h50, 18h30, 21h10. Kinoplex Nova Iguaçu 4: 16h10. Kinoplex Nova Iguaçu 5: 13h (somente sábado e domingo), 15h40, 18h20, 21h. Kinoplex Iguaçu Top 5: 13h (somente sábado e domingo), 15h40, 18h30, 21h10. Barra: Kinoplex Via Parque 2: 13h35 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 16h10, 18h45, 21h20. Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 3: 13h10 (somente sábado e domingo), 15h40, 18h15, 20h50. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Tijuca 4: 18h20, 21h. Kinoplex Nova América 1: 21h. Kinoplex Tijuca 4: 18h20, 21h. Kinoplx RioSul 5: 15h50, 18h35, 21h20.

FROZEN 2

(Frozen II). EUA, 2020. De Jennifer Lee, Chris Buck. Com vozes de Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad. De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes. Animação. Livre. 103 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 7: 13h50 (somente sábado e domingo), 16h. Kinoplex Tijuca 2: 14h. Kinoplex Nova América 3: 14h20, 16h40 (não será exibida sábado). Kinoplex Madureira 4: 13h20 (somente sábado e domingo), 16h (não será exibida sábado e domingo). Zona Sul: Kinoplex RioSul 4: 13h30 (somente sábado e domingo). Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 2: 14:20. Kinoplex West Shopping 4: 15h50. Kinoplex Grande Rio 4: 14h15, 16h30. Kinoplex Nova Iguaçu 6: 13h30 (somente sábado e domingo), 15h50, 18h10, 20h30. Kinoplex Iguaçu Top 4: 13h40 (somente sábado e domingo), 16h, 18h20, 20h40. Kinoplex Via Parque 3: 13h (somente sábado e domingo), 16h20 (somente sexta-feira), 17h05 (não será exibida sexta-feira).

JUDY - MUITO ALÉM DO ARCO ÍRIS

(Judy). EUA, 2020. De Rupert Goold. Com Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock. Inverno de 1968. Com a carreira em baixa, Judy Garland (Renée Zellweger) aceita estrelar uma turnê em Londres, por mais que tal trabalho a mantenha afastada dos filhos menores. Ao chegar ela enfrenta a solidão e os conhecidos problemas com álcool e remédios, compensando o que deu errado em sua vida pessoal com a dedicação no palco. Biografia, Drama. 14 anos. 118 min. Cópias Legendadas: Zona Sul: Roxy 3: 15h30. Kinoplex São Luiz 1: 18h40. Kinoplex Fashion Mall 3: 15h50 (somente segunda-feira), 16h10 (não será exibida sábado e segunda-feira), 16h15 (somente sábado), 18h20 (somente segunda-feira), 18h40 (não será exibida sábado e segunda-feira), 18h45 (somente sábado), 21h10 (não será exibida sábado e domingo), 21h15 (somente sábado).

JUMANJI: PRÓXIMA FASE

(Jumanji: The Next Level). EUA, 2020. De Jake Kasdn. Com Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart. Tentado em revisitar o mundo de Jumanji, Spencer (Alex Wolff) decide consertar o jogo de videogame que permite que os jogadores sejam transportados ao local. Logo o quarteto formado por Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Moose Finbar (Kevin Hart), Shelly Oberon (Jack Black) e Ruby Roundhouse (Karen Gillan) ressurge, agora comandado por outras pessoas: os avôs de Spencer e Fridge (Danny DeVito e Danny Glover) assumem as personas de Bravestone e Finbar, enquanto o próprio Fridge (Ser'Darius Blain) agora está sob a pele de Oberon. Aventura. 12 anos. 124 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 3: 13h10 (somente sábado), 15h45, 18h20, 20h55. Kinoplex Tijuca 3: 13h10, 18h15. Kinoplex Nova América 7: 13h (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 15h40, 18h20, 21h. CineCarioca Méier 3: 16h (somente sábado e domingo). Kinoplex Madureira 4: 15h40 (somente sábado e domingo), 18h15, 20h50. Zona Sul: Kinoplex Leblon 4: 14h. Kinoplex RioSul 1: 20h10. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 4: 13h20 (somente sábado e domingo), 18h10, 20h50. Kinoplex Grande Rio 3: 13h (somente sábado e domingo), 15h30, 18h10, 20h50. Kinoplex Nova Iguaçu 1: 13h (somente sábado e domingo), 15h30, 18h10, 20h50. Kinoplex Iguaçu Top 3: 13h10 (somente sábado e domingo), 15h45, 18h15, 20h50. Barra: Kinoplex Via Parque 1: 13h10 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira). Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 4: 15h55 (somente sábado e domingo), 18h30.

MINHA MÃE É UMA PEÇA 3

EUA, 2019. De Susana Garcia. Com Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier. Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca! Para completar as confusões, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado. Comédia. 12 anos. 105 min. Cópias Nacionais: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 5: 13h30 (somente sábado e domingo), 15h50, 18h15, 20h35. Kinoplex Tijuca 5: 14h10, 16h30, 18h50, 21h20. Kinoplex Nova América 2: 19h10, 21h30. Kinoplex Nova América 5: 13h30 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 15h50, 18h10, 20h30. CineCarioca Méier 2: 13h50, 16h10, 18h30, 20h50. Kinoplex Madureira 1: 14h20, 16h40, 19h, 21h20. Zona Sul: Roxy 3: 13h20. Kinoplex São Luiz 1: 14h, 16h20. Kinoplex Fashion Mall 4: 16h (somente segunda-feira), 16h20 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 18h30 (somente segunda-feira), 18h50 (não será exibida sábado, domingo e segunda-feira), 21h20 (somente sexta, terça e quarta-feira). Kinoplex Leblon 2: 21h20. Kinoplex RioSul 6: 13h30 (somente sábado e domingo), 14h (somente quarta-feira). 15h20 (não será exibida sábado, domingo e quarta-feira), 16h (somente sábado e domingo), 16h30 (somente quarta-feira), 17h50 (não será exibida sábado, domingo e quarta-feira), 18h30 (somente sábado e domingo), 19h (não será exibida somente quarta-feira), 20h20 (não será exibida sábado, domingo e quarta-feira), 21h (somente sábado e domingo), 21h30 (somente quarta-feira). Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 3: 13h40 (somente sábado e domingo), 16h, 18h20, 20h40. Kinoplex Grande Rio 2: 13h40 (somente sábado e domingo), 16h, 18h20, 20h40. Kinoplex Grande Rio 4: 18h50, 21h15. Kinoplex Nova Iguaçu 4: 13h50. Kinoplex Nova Iguaçu 7: 14h20, 16h40, 19h, 21h20. Kinoplex Iguaçu Top 2: 14h (somente terça-feira). 14h20 (não será exibida terça-feira), 16h40, 19h, 21h20. Kinoplex Iguaçu Top 6: 13h30, 15h50. Barra: Kinoplex Via Parque 3: 21h10 (não será exibida sexta-feira). Kinoplex Via Parque 6: 13h20 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 15h50, 18h20. Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 2: 13h40 (somente sábado e domingo), 16h, 18h20, 20h40.

O ESCÂNDALO

(Bombshell) EUA, 2020. De Jay Roach. Com Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie. Um gigante do telejornalismo e antigo CEO da Fox News, Roger Ailes (John Lithgow) tem seu poder questionado e sua carreira derrubada quando um grupo de mulheres o acusam de assédio sexual no ambiente de trabalho. Biografia, Drama. 14 anos. 109 min. Cópias Legendadas: Zona Sul: Kinoplex Fashion Mall 3: 14h (somente sábado). Espaço Itaú Cinema Botafogo 5: 17h.

OS MISERÁVEIS

(Les Misérables). França, 2019. De Ladj Ly. Com Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga. Stéphane (Damien Bonnard) é um jovem que acaba de se mudar para Montfermeil e se junta ao esquadrão anti-crime da comuna. Colocado no mesmo time de Chris (Alexis Manenti) e Gwada (Djibril Zonga), dois homens de métodos pouco convencionais, ele logo se vê envolvido na tensão entre as diferentes gangues do local. Drama. 14 anos. 104 min. Cópias Legendadas: Zona Sul: Espaço Itaú Cinema Botafogo 2: 19h40.

OS ÓRFÃOS

(The Turning). EUA, 2020. De Floria Sigismondi. Com Mackenzie Davis, Finn Wolfhard, Brooklynn Prince. Kate (Mackenzie Davis) é uma jovem professora contratada para trabalhar como governanta na mansão de uma família rica. Na casa, localizada em Essex, Londres, vive Flora (Brooklynn Prince) e Miles (Finn Wolfhard), irmãos órfãos que perderam ambos os pais em um acidente próximo à casa. No entanto, ela logo percebe que no local existem outros moradores, não necessariamente vivos. Drama, Terror. 14 anos. 94 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 4: 14h40. Kinoplex Nova América 2: 14h20. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex Grande Rio 5: 14h10.

PARASITA

(Gisaengchung). EUA, 2019. De Bong Joon Ho. Com Song Kang-Ho, Woo-sik Choi, Park So-Dam. Toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos. Suspense. 16 anos. 132 min. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Tijuca 3: 21h10. Centro: Cine Odeon Net Claro 1: 19h30 (não será exibida segunda e terça-feira). Zona Sul: Espaço Itaú Cinema Botafogo 4: 14h20, 21h30.

UM ESPIÃO ANIMAL

(Spies in Disguise). EUA, 2020. De Nick Bruno, Troy Quane. Com vozes de Lázaro Ramos, Will Smith, Tom Holland. Lance Sterling (voz de Will Smith/Lázaro Ramos) é o melhor espião do mundo. Elegante, atraente e sofisticado, ele é convencido pelo inventor Walter Beccket (voz de Tom Holland) a tomar uma poção que o deixará "invisível" aos inimigos. Porém, ele acaba sendo transformado em um pombo. Diante do evento inesperado, ele precisará unir com o rapaz, esperto, porém com poucas habilidades sociais, para salvar o dia. Animação. 10 anos. 100 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 6: 14h10, 16h25. Kinoplex Tijuca 4: 16h. Kiniplex Nova América 4: 14h. Kinoplex Madureira 5: 13h40 (somente sábado e domingo). Zona Sul: Kinoplex São Luiz 3: 14h. Kinoplex Fashion Mall 4: 16h40 (somente sábado e domingo). Kinoplex Leblon 3: 14h20. Kinoplex RioSul 1: 13h40 (somente sábado e domingo), 15h50, 18h. Espaço Itaú Cinema Botafogo 3: 13h50. Barra: Kinoplex Via Parque 3: 14h10 (somente sexta-feira), 15h05 (não será exibida sexta-feira), 18h40 (somente sexta-feira), 19h10 (não será exibida sexta-feira).