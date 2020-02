MC Rebecca dá aula de dança gratuita em Ipanema

Rio - Com o verão a todo vapor, tudo que a gente quer é que o carnaval chegue logo. Para entrar no clima, a FOREO, marca sueca de beauty gadgets, arma no Rio uma aula especial de dança com a MC Rebecca, ensinando os passos de funk que não podem faltar no repertório de ninguém. O evento acontecerá no dia 11 de fevereiro, na casa do bem™, às 19h30.

Os interessados podem inscrever no link do evento, no site da Sympla. As inscrições são limitadas e estarão abertas até o dia 10 de fevereiro, às 23h59, ou enquanto durarem.

A ação tem a participação da Bodytech e do professor de Dance Mix, Décio Costa Neto, além das parcerias com Clinique e Liv Up.





Serviço



Aulão com MC Rebecca. Rua Nascimento Silva, 331 - Ipanema. Data: 11 de fevereiro. Horário: às 19h30. Gratuito. A lotação máxima é de 40 pessoas e será de acordo com a ordem de chegada.