Em seu novo projeto, Arthur Nogueira grava parceria com Fernanda Takai

Rio - Depois de encontros no palco em São Paulo e Belém, Arthur Nogueira convidou Fernanda Takai para compor o primeiro single do seu novo projeto de canções inéditas, que além da canção com Takai, reúne ainda dois compactos com parcerias diversas. Intitulada "Pontal", a canção tem melodia de Arthur e letra de Fernanda e foi escrita depois de um passeio de barco em Belém, cidade natal de Arthur.

Gravado com a participação da escritora e vocalista do Pato Fu, o single é a primeira das cinco composições que o artista paraense apresentará no primeiro semestre de 2020, três anos após seu último álbum de inéditas, "Rei Ninguém" (2017). O projeto, que prevê um single e dois compactos, foi contemplado com o Prêmio de Produção e Difusão Artística 2019, realizado pelo Governo do Pará por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP).

"Depois de alguns anos de amizade virtual e de um encontro feliz no palco, promovido pela Patricia Palumbo em São Paulo, convidei a Fernanda para ir a Belém participar de um show meu. Ela topou e foi inesquecível recebê-la em "casa". Passamos alguns dias juntos, explorando a cidade e descobrindo afinidades. A melodia de "Pontal" surgiu logo depois disso, sendo resultado da nossa amizade, agora cada vez mais real, e da bagagem de ter ouvido muito o Pato Fu, minha banda de adolescência", conta Arthur Nogueira, que tem quatro discos e parcerias com poetas como Antonio Cicero e Eucanaã Ferraz.

O single foi gravado entre as cidades de Belém e Belo Horizonte, com produção musical de John Ulhoa e STRR. John é um dos criadores e integrante da banda Pato Fu, além do principal parceiro musical de Fernanda, inclusive em trabalhos solo da artista, como o álbum "Onde brilhem os olhos seus" (2007), gravado em homenagem a Nara Leão. STRR é o pseudônimo de Mateus Estrela, conterrâneo de Arthur, que acaba de lançar seu primeiro EP de música eletrônica, intitulado "Low Profile", com influências de Flume, Giraffage e Medasin.

Os autores contam que a composição de "Pontal" se deu virtualmente. Arthur enviou a melodia para Fernanda, que escreveu a letra inspirada por um passeio de barco na Ilha do Combu, em Belém, em abril de 2019. "Gravei um áudio no celular mesmo e encaminhei para ela, cheio de dedos, perguntando se curtia a ideia de escrever a letra. Felizmente, a resposta foi positiva e a letra chegou pouco tempo depois, também pelo celular", lembra Nogueira.

Sobre o artista paraense, Fernanda explica que foi uma relação construída pelo tempo. "Conheci Arthur há alguns anos. Percebo o cuidado que ele tem com a qualidade lírica e tudo o que envolve sua caminhada artística. Acho que ele tem bastante noção de que o tempo é nosso amigo, as coisas vão acontecendo quando o percurso é feito em boas companhias e dedicação", comemora a cantora.