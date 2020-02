Cantora Gia sensualiza e mexe com o imaginário no clipe de 'I’m Hot'

A cantora Gia divulgou na virada da noite, o clipe de 'I’m Hot', em seu canal no Youtube. O single cantado em inglês também está disponível em todas as plataformas digitais e faz parte do projeto 'O prazer é meu', um EP que será completado na próxima semana com o lançamento de uma nova música de mesmo nome.



O clipe, gravado no Valen Bar, em Porto Alegre, agitou a web durante a madrugada, por ter elementos burlescos, com pasties (adesivos nos seios), pole dance e até banho de champanhe. A gaúcha explica o porquê de uma música com essa pegada em seu projeto.



“Em 'I’m Hot' decidi que queria fazer uma música erótica. Assim fui escrevendo com muito prazer e pensando no videoclipe. Falar de prazer, de prazer feminino é um tema que eu amo. E protejo isso com garra. Tudo que faço e exponho está fortemente conectado com meu prazer em amplo aspecto e, sobretudo, sexual. Sim. Sexo é pulsão de vida, é querer viver. A energia criadora é puramente sexual. Não necessariamente genital. Sexual. Muitos conflitos, tabus e preconceitos para tratar do assunto. Mas assumo todos os riscos disso. De levar pedrada, deslike, comentários “estranhos”. Assumo, pois sei o quanto a liberdade e autonomia sexual, os prazeres estão ligados com o poder. E precisamos de mulheres em posição de pleno poder e liderança”, afirma a artista.

Gia foi dançarina burlesca durante 3 anos na casa em que o clipe foi gravado. Ela entende tão bem do assunto que o tornou tema de sua tese em seu doutorado. A cantora já é mestra em artes da cena enfatizando danças como hip-hop e outras artes do mundo pop. Depois dos lançamentos de 'O Que Cê Quer de Mim' e 'Se Segura Boy', 'I’m Hot' chega como o clipe mais sensual de Gia até aqui.

Assista: