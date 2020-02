Carlos Bolsonaro vive romance com socialite da Barra da Tijuca

De acordo com o colunista Leo Dias, Carlos Bolsonaro estaria vivendo um romance com a socialite Talita Galhardo há três meses. Amigos próximos do filho do presidente Jair Bolsonaro confirmaram ao jornalista que os dois seriam, de fato, um casal. Os dois são vizinhos e moradores do bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A socialite costuma compartilhar diversos detalhes de sua vida em suas redes sociais e é amiga de Deborah Secco e Nicole Bahls. Ainda não há nenhuma informação oficial por parte de Carlos Bolsonaro e Talita de que eles estejam mesmo vivendo uma grande paixão.