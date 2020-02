'Minha vida particular e íntima é minha. Só diz respeito a mim', diz Caio Castro

Rio - Caio Castro, de 31 anos, vive um romance com Grazi Massafera, de 37, mas não curte muito falar sobre o assunto. Em entrevista exclusiva à revista "Quem", o ator desviou das perguntas sobre a atriz e o "coração".

"Fiz exames estes dias e o cardiologista está muito feliz comigo", disse Caio ao ser questionado sobre o assunto. Apesar da fama, o ator garantiu que gosta de ter uma vida comum.

"O fato de eu ser famoso e meu trabalho ser exposto, não faz com que eu seja uma pessoa anormal. O diferencial é que meu trabalho é assistido por milhões de pessoas e elas me conhecem, mas isso não me torna outra pessoa. Minha vida particular e íntima é minha. E só diz respeito a mim", concluiu.