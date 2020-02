Cantora Lizzo se apresenta pela primeira vez no Brasil, no Youtube Space Rio

Rio - Em sua primeira passagem pelo Brasil e em toda América Latina, a cantora Lizzo contagiou os fãs e convidados em sua primeira apresentação, no Youtube Space Rio, no Pier Mauá, na Zona Central do Rio. Recentemente vencedora de três Grammys, a norte-americana, que é compositora, instrumentista e rapper, veio ao país para participar de um pocket show no evento "Youtube Music Night", projeto da plataforma de vídeos Youtube realizado mensalmente, que ontem contou com a parceria da gravadora da artista, Warner Music, para vinda da cantora ao país. A apresentação será divulgada em breve no canal da cantora no portal de vídeos.



Com um setlist composto por cinco músicas, a cantora animou o público presente e mostrou todo o carisma que tem conquistado os fãs mundo a fora e também revelou o motivo de ter se tornado uma das revelações da música pop no ano passado. O repertório contou com "Good As Hell", "Cuz I Love You", "Boys", "Truth Hurts" e "Juice".



Na edição deste ano, a cantora ganhou "Melhor Perfomance Solo", "Melhor Álbum Urbano Contemporâneo" e "Melhor Performance Tradicional de R&B". Mais cedo, antes da apresentação, a cantora recebeu a certificação de ouro e platina pela vendagem de músicas do seu último álbum.



Para a apresentação, inúmeros famosos marcaram presença. Entre eles as cantoras Iza, grande fã da norte-americana e chegou, inclusive, a fazer vídeos e fotos com a cantora, Ludmilla e Negra Li, além de nomes como Bruna Marquezine, Saulo Poncio, Cleo e Gominho.



A cantora subiu ao palco pouco depois das 21h. No show, Lizzo comentou a vontade que tinha de vir ao Brasil e ainda confessou a nova paixão pela caipirinha e ainda que experimentou bobó de camarão. "Eu esperei por esse momento por um booom tempo", disse a cantora.



Lizzo foi a segunda apresentação internacional no Youtube Space Rio, único espaço da plataforma em toda América Latina, que também está em outras capitais, por exemplo, Tóquio, Nova York e Londres.



Além de receber shows no salão principal, o espaço também é utilizado para artistas interagirem com fãs, com lançamentos de clipes e bate papos. Ele foi criado há cerca de dois anos para servir como um local para criação de conteúdo para pessoas com mais de 10 mil seguidores utilizarem os espaços para fazerem vídeos para a plataforma.