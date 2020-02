Aventuras Marternas: fim de semana chega cheio de novidades

O final de semana chega cheio de novidades, inclusive vários bailinhos de carnaval. Bora entrar na folia?







Para se programar para as próximas semanas:







Pré-Carnaval no Hortifruti vai reunir Lekolé, comidinhas e mesa temática





No próximo dia 15 de fevereiro, o Hortifruti Américas vai receber o Vem Brincar com a Gente edição de Carnaval. Será uma manhã cheia de atrações carnavalescas, lanchinho temático e mesa decorada especialmente para os pequenos foliões. Durante o evento, as crianças vão se divertir com o Bailinho do Lekolé, que será responsável, ainda, por brincadeiras, teatrinho e musicalização para as crianças, tudo ao som de músicas de carnaval e marchinhas que os pequenos já conhecem e adoram. Já no domingo, dia 16, a diversão continua na unidade do Hortifruti no Barra Blue, com as mesmas atividades. Para se inscrever no Vem Brincar com a Gente edição Carnaval, envie um e-mail para o site Aventuras Maternas: aventurasmaternas@gmail.com. A entrada é gratuita.







Quando: 15/02/2020 (Américas) e 16/02/2020 (Barra Blue)

Horário: 10h às 13h

Onde: Hortifruti Américas - Av. das Américas, 6471 / Hortifruti Barra Blue - Av. das Américas, 12600

Ingresso: gratuito, com inscrição por e-mail







Bailinho do Shopping Tijuca





O Shopping Tijuca vai trazer um batuque diferente para o Carnaval. No dia 23, domingo, o principal centro de compras da região vai trazer uma programação infantil especial para garantir a diversão da criançada tijucana. Com início marcado para as 10h, o tradicional Bailinho do Shopping Tijuca vai trazer diversas atividades gratuitas como oficina de máscaras, pintura facial, recreação, área baby, Go kids especial de Carnaval e também a apresentação do Mini Bloco, bloco carnavalesco infantil tijucano, conhecido por suas apresentações animadas na Praça Xavier de Brito.







Quando: 23/02/2020



Horário: 10h às 13h



Onde: Shopping Tijuca – Piso L0 – Av. Maracanã, 987 – Tijuca



*Evento sujeito a lotação







Bloco Escola Sá Pereira





Com o tema “Urgente: Cuidar da Terra é cuidar da gente”, a Escola Sá Pereira mais uma vez promete animar o pré-carnaval da criançada. Com um samba próprio, escolhido através de um concurso anual entre a comunidade escolar, o bloco vai sair no dia 15 de fevereiro, às 9h, na frente da escola (Rua Capistrano de Abreu, 29, Botafogo). A novidade neste ano é a troca do carro de som por uma bicicleta sonora, tudo para ficar bem alinhado com o tema e causar o menor impacto ambiental possível.







Quando: 15/02/2020



Horário: 9h



Onde: Escola Sá Pereira - Rua Capistrano de Abreu, 29 - Botafogo







Para já começar a pular por aí:







Bailinho do Gigantes da Lira





Depois de uma pausa de dois anos, o tradicional baile infantil do bloco Gigantes da Lira volta à cena neste carnaval com apoio da marca Alphabeto, que passa também a dar nome ao evento, agora batizado de Bailinho Gigantes da Lira Alphabeto. A festa vai acontecer dia 9 de fevereiro, pela primeira vez no Jockey Club, na Gávea, e não mais no Circo Voador, que abrigou a folia por quase 15 anos. A estreia no Jockey acontece com a trupe de palhaços e circenses, e com a eleição do Rei Mominho do Carnaval, que vai se apresentar à frente do bloco no domingo seguinte, em Laranjeiras, junto com o Doutor Giramundo, os casais de Mestres-salas e Portas-Bandeiras mirins e o boneco Bobo da Corte com três metros de altura, todos símbolos do Gigantes. As inscrições para o concurso serão feitas na hora e os pequenos candidatos, que devem ter entre 4 e 10 anos de idade, serão avaliadas pela sua cultura carnavalesca nos quesitos “samba no pezinho” e “marchinha no gogó”. A aclamação do público define o vencedor. A tribuna C do Jockey Club e seu gramado externo, de frente para a pista de corrida dos cavalos, serão decorados com o tema do desfile do bloco: “2020 Ziriguidum Sideral na Lira dos Gigantes”. As crianças poderão brincar entre estrelas e planetas, com uma trupe de personagens espaciais, como E.Ts e astronautas. Também estão previstas muitas marchinhas carnavalescas com a Banda Gigantes de batuques e metais, comandada pelo Maestro Edimar Lima, e performances circenses com saltadores e malabaristas e bailarinas aéreas. No intervalo da banda, o sensacional show acrobático Aqualoucos Gigantes promete tirar o fôlego e encantar o público com seus saltos, piruetas, pirâmides, torres, aviões e equilíbrio nas alturas.







Quando: 09/02/2020



Horário: 9h30



Onde: Jockey Club Brasileiro - Tribuna C - Praça Santos Dumont, 31 e Av. Bartolomeu Mitre, 1110 (Teatro XP)



Ingresso: R$30 (meia – crianças, estudantes e maiores de 65 anos), R$ 60 (inteira), R$ 90 (triplo família)



Venda online (taxa de conveniência: R$ 9): www.ingressocerto.com



Venda promocional (ingressos limitados): www.clubinhodeofertas.com.br







Ressaquinha Brincantar Folia





O Carnaval já começou, pelo menos no Clubinho de Ofertas. O Brincantar chega com um show cheio de interação corporal com suas brincadeiras dançadas características do projeto e canções de sucesso de Bita, Palavra Cantada, Bia Bedran e Balão Mágico, além de uma pegada bem carnavalesca, com sambas inesquecíveis, axé da Bahia, canções folclóricas, frevo e marchinhas.







Quando: 08/02/2020



Horário: 10h30



Onde: Solar de Botafogo - R. General Polidoro , 180 - Botafogo



Ingresso: de R$50 por R$24,90 somente pelo link https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/ressaquinha-brincantar-folia-736







Bailinho de Carnaval do Violúdico





Vai ter Bailinho do Violúdico para todo mundo curtir o carnaval? Simmmmmm!!!! O grupo Violúdico preparou um bailinho totalmente interativo, com músicas que agradam não só os pequeninos, mas toda a família. O show propõe brincadeiras em que as crianças participam do seu lugar ou no palco, e conta com um repertório que vai de músicas de programas de TV até adaptações de cantigas, paródias e marchinhas de todas épocas.







Quando: 09/02/2020



Horário: 16h



Onde: Centro da Música Carioca Artur da Távola – Rua Conde de Bonfim , 824 – Tijuca



Ingresso: de R$30 por R$20 somente pelo link https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/bailinho-de-carnaval-do-violudico-1215







Bailinho de Carnaval Pet





Os animais de estimação vão cair na folia pré-Carnaval no Shopping Via Brasil. Neste sábado, dia 8/2, cães e gatos são os convidados especiais do Bailinho de Carnaval Pet, das 14h às 18h, na Praça Pet do shopping. O evento contará também com sorteio de brindes, desfile de fantasia, arrecadação de doações e Feira de Adoção, em parceria com a ONG Entre Pegadas. Também neste dia, a criançada vai poder se divertir na Oficina de Carnaval, com confecção de violão em papel e pintura (das 15h às 17h, no Clubinho Via Brasil).







Quando: 08/02/2020



Horário: 14h às 18h



Onde: Shopping Via Brasil - Rua Itapera, 500 – Irajá



Ingresso: gratuito







Esquenta de Carnaval do Jack





Neste domingo, dia 9/2, a criançada vai se divertir com o evento “Esquenta de Carnaval do Jack” (mascote do shopping), às 15h, na praça de alimentação do Center Shopping Rio. Vai ter desfile de fantasia mirim e oficina de máscaras. A entrada será franca.







Quando: 09/02/2020



Horário: 15h



Onde: Center Shopping Rio - Av. Geremário Dantas, 404- Jacarepaguá



Ingresso: gratuito







Carnaval West





Os preparativos para o Carnaval viram motivo de atração no West Shopping. Na primeira quinzena de fevereiro e todos os fins de semana, o shopping promove oficinas diversas para incentivar a criançada a produzir seus próprios adereços O evento acontece sempre a partir das 15h, no 2º piso do shopping, com entrada franca. As inscrições devem ser feitas 30 minutos antes de cada oficina, para crianças a partir de 3 anos de idade.







Quando: 08, 09, 15 e 16/02/2020



Horário: 15h



Onde: West Shopping - Estrada do Mendanha, 555 – Campo Grande



Ingresso: gratuito







Bailinho Infantil no Casa & Gourmet





O Casa&Gourmet, em Botafogo, vai realizar um bailinho infantil no próximo domingo (9), entre 15h e 18h, para celebrar o Carnaval dos pequenos. Com produção da Liga da Bagunça, a programação, que é aberta ao público, vai contar com camarim artístico, bailinho do Casinha & Gourmet e Desfile de fantasias para a criançada mostrar a criatividade e se divertir. Para complementar a fantasia dos pequenos, as marcas Alalaô e Bentz estarão presentes para vender acessórios para adultos e crianças, como pochetes e tatuagens.







Quando: 09/02/2020



Horário: acima



Onde: Casa&Gourmet - Rua Gen. Severiano, 97 - Botafogo



Ingresso: gratuito







Bailinho de Carnaval do Fashion Mall





A programação infantil do Fashion Mall vai embarcar na folia em uma das épocas mais aguardadas pelos cariocas. Para a edição de 2020, o mall se uniu com o Camarote Rio Prainha para agitar os corredores do shopping no dia 8 de fevereiro, sábado, a partir das 16h. Esta será a primeira edição do Rio Prainha na Sapucaí, embalada pelo sucesso do Rio Praia, versão adulta do camarote. A estreia acontecerá no dia 25 de fevereiro, data em que desfilam crianças e jovens das Escolas de Samba Mirins. Entre as atrações do Bailinho do Fashion Mall está animação e brincadeiras com a turma do Fabulosos e uma apresentação super especial da bateria mirim Rio Prainha. Além disso, os pequenos poderão se divertir com balões coloridos, cenografia temática, camarim kids com adereços e maquiagem e muito mais. A festa promete não deixar ninguém parado com muita música, atividades e comidinhas em uma tarde de muita alegria.







Quando: 08/02/2020



Horário:16h às 19h



Onde: Fashion Mall – Piso L1 – São Conrado



Ingresso: gratuito mediante inscrição no APP do Fashion Mall - utilizando o código “fashionmall”, os clientes tem desconto de 5% na compra do ingresso para o camarote na Sapucaí, através do link https://www.ingressocerto.com/riopraia







Bailinho de Carnaval no Bossa





A tradicional programação infantil do Bossa Nova Mall vai pegar embalo na folia e dar as boas vindas à época mais alegre do ano com um Bailinho de Carnaval para a criançada. No dia 8 de fevereiro, sábado, a partir das 14h, os pequenos poderão aproveitar o show dos Violúdicos, Kombi de fotos instantâneas, animadores, maquiagem, purpurina e muito mais. Para deixar a festa ainda mais animada, passistas e instrumentistas mirins da Aprendizes do Salgueiro vão fazer uma apresentação especial cheia de gingado. Os pequenos sambistas vão se apresentar no mall com o samba-enredo da escola para ninguém ficar parado.







Quando: 08/02/2020



Horário: a partir das 14h



Onde: Bossa Nova Mall



Ingresso: gratuito







Carioca Shopping terá programação carnavalesca



A folia vai tomar conta do Carioca Shopping em fevereiro com uma programação de Bailinhos de Carnaval que prometem animar a garotada e toda a família. Nos dias 15 e 16 de fevereiro, o Pré-Bailinho de Carnaval abre a programação na Praça de Alimentação com música, oficinas, decoração temática, confete e serpentina. E nos dias 22, 23 e 24, serão realizados os tradicionais Bailinhos de Carnaval do Carioca Shopping, no Estacionamento Descoberto - Av. Meriti. A Bandinha Fanfarra vai animar o evento que terá ainda, confete e serpentina e, claro, muita animação. Os bailinhos serão realizados das 15h às 19h. As crianças devem ir fantasiadas. Os adultos que quiserem entrar no clima da festa, também podem ir fantasiados. Boa opção para a família curtir o carnaval com conforto, comodidade e segurança. E o melhor, tudo gratuito.







Quando: acima



Horário: 15h às 19h



Onde: Carioca Shopping - Av. Vicente de Carvalho, 909 - Vila da Penha



Ingresso: gratuito







11. Madrugada no Centro







O Madrugada no Centro celebra o carnaval e bota o bloco na área externa do CCBB com atrações para as crianças durante a tarde. A Bandinha, projeto musical lúdico voltado para crianças de diversas idades e inspirado no universo circense, nas trupes mambembes de teatro e na tradição carnavalesca brasileira, vem de Recife para animar os pequenos, das 14h às 15h30. Depois tem o DJ Fábio Maia com o set Baby Boom, a primeira e única festa de rock para pais e filhos se divertirem juntos, até às 17h. À noite é a vez de A Banda Mais Bonita da Cidade reencontrar os cariocas, abrindo a noite para o Bloco Fogo & Paixão com participação de Rodrigo Maranhão, mais a DJ Dani Vieira nas pick-ups. O Madrugada encerra a celebração aos 30 anos do CCBB Rio e dá um até breve aos cariocas. Há seis anos promovendo encontros musicais, se firmou como uma opção de entretenimento acessível e em um local privilegiado, onde música e arte se comunicam de forma democrática, e apresentando a cada edição, um roteiro diferente, com DJs, músicos, artistas convidados, performances e muita música boa!







Quando: 08/02/2020



Horário: acima



Onde: Centro Cultural Banco do Brasil - Rua Primeiro de Março, 66 – Centro



Programação completa: www.facebook.com/madrugadanocentro







12. Magujinho e Gato Mia







No próximo domingo (9), os almoços de fim de semana do Maguje vão ganhar um toque especial para as famílias. O restaurante do Jardim Botânico vai receber o grupo de recreação infantil Gato Mia, entre 12h30 e 16h30, para brincadeiras e oficinas criativas. As crianças de 0 a 3 anos devem estar acompanhadas e a faixa etária do local é até 10 anos (R$30, uma criança; e R$50, duas). Na programação, a recreação conta com desenho, colagem, fábrica de massinha, oficina de sucata e oficina de história. Os pequenos ainda vão poder brincar e mostrar a sua criatividade na oficina de máscaras de carnaval e na brinquedoteca. Já no sábado seguinte (15), o Magujinho entra em ritmo de Carnaval com o Bailinho dos Fabulosos, que acontece entre 10h e 14h. A folia, produzida pela turma de recreação Fabulosos, vai contar com marchinhas e sambas com a banda do grupo, além de brincadeiras lúdicas e oficinas artísticas para divertir os pequenos. E é claro que, se tratando de um bailinho de Carnaval, ao final, será realizado um desfile de fantasias para mostrar quem caprichou no visual.







Quando: 09 e 15/02/2020



Horário: 09, das 12h30 às 16h30; e 15, das 10h às 14h



Onde: Maguje – Rua Jardim Botânico, 1003 – Jardim Botânico



Ingresso: a conferir https://www.sympla.com.br/bailinho-dos-fabulosos__778365



Informações: (21) 99895-2032







Para assistir no teatro:







“Dona Baratinha Em Tempos Modernos”





Indo na contramão do clássico, nessa versão a Dona Baratinha só pensa em trabalhar, pois quer ser famosa e rica! Para isso, vive conectada na web buscando novas oportunidades. Ela não guarda seu dinheiro na caixinha, mas, sim, no banco; e não usa fita no cabelo, pois acha fora de moda. Enquanto isso, sua mãe, Dona Baratinada, desesperada pensando em casar a filha, teme que ela fique encalhada. Até que tem uma ideia compatível com a realidade da Baratinha: cria para ela um perfil em um site de relacionamento sem que ela saiba, buscando um pretendente. E assim é dada a largada para as aventuras e confusões do espetáculo. Ao longo da peça, a garotada tem muita diversão acompanhada de uma trilha sonora toda cantada ao vivo por dois músicos.







Quando: 08 e 09/02/2020



Horário: 17h



Onde: Centro/Museu Petrobras de Cinema - Av. Visconde do Rio Branco, 133 - São Domingos



Ingresso: de R$50 por R$17,99 somente pelo link https://www.clubinhodeofertas.com.br/niteroi/dona-baratinha-em-tempos-modernos-989







Para curtir no shopping:







“A Menina Princesa”





Qual a real importância da amizade e do aprendizado? A criançada vai aprender com a peça deste sábado, dia 8 de fevereiro, do Teatrinho no Pátio. A partir das 16h30, A Menina Princesa vai encantar a garotada na Praça de Alimentação do Pátio Alcântara, um dos 40 shoppings da Aliansce Sonae. A versão gira em torno de uma bruxa que não gosta de estudar e por isso desconhece as letras, números e cores. Sabendo do amor que a princesa tem pelos bichos, a malvada resolve raptar dois animais, o que deixa Sofia muito triste. O que a bruxa deseja é que a princesa lhe ensine, e se o pedido for atendido, ela devolverá os bichinhos. O espetáculo pretende mostrar ao público infantil, de forma educativa e lúdica, o aprendizado e a importância da amizade.







Quando: 08/02/2020



Horário: 16h30



Onde: Pátio Alcântara - Praça de Alimentação - Praça Carlos Gianelli, s/n – Alcantara - São Gonçalo



Ingresso: gratuito







"Chapeuzinho Vermelho"



O Passeio Shopping apresenta no dia 8 de fevereiro (sábado) a clássica história “Chapeuzinho Vermelho”. O texto narra as aventuras da menina que corre com os preparativos dos doces para levar para sua avó. Muito esperto, o lobo engana a menina e chega antes à casa da vovó para devorar os doces primeiro. O que ele não esperava é que o caçador da floresta, que estava à sua procura, interrompe os planos do lobo. Como será que essa história termina? O público só saberá no final. O espetáculo é gratuito e começa às 14h, na loja 106, que fica no 1º piso do Passeio Shopping.



Quando: 08/02/2020



Horários: 14h

Onde: Passeio Shopping (loja 106 1º pio) - Rua Viúva Dantas, 100. Campo Grande



Ingresso: gratuito