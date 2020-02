Aventuras Maternas: novidades e lançamentos para as crianças

Livros, educação financeira, festa do pijama e acessórios estilos para os pequenos. O colunão do Aventuras Maternas está repleto de novidades e lançamentos para as crianças cariocas.







Life by Vivara inspiradada em Frozen 2







A Life by Vivara nos leva até Arendelle com a nova coleção do Frozen, feita para celebrar a continuação do filme sobre as duas irmãs e suas aventuras congelantes. Em sua nova parceria com a Disney, a marca produziu joias colecionáveis multicoloridas e cheias de detalhes pensadas especialmente para os fãs da animação, sendo a primeira joalheria a desenvolver as joias que representam as irmãs Anna e Elsa e os símbolos que remetem ao filme. Na coleção, personagens como o carismático Olaf foram eternizados em joias colecionáveis para todos os momentos, trazendo a energia mágica e encantadora do longa para quem as estiver usando. As novas joias já estão disponíveis no e-commerce da marca (www.vivara.com.br), nas lojas Vivara e quiosques, com preços a partir de R$190,00.







Festa do pijama fora de casa







Já pensou em ganhar um aniversário com uma produção caprichadíssima, luzes neon e muita diversão de frente para o mar de São Conrado? Pois agora o que ficava só no imaginário pode ser tornar realidade. Com uma pegada mais voltada para a oferta de lazer em família, o Hotel Nacional oferece para a garotada uma programação diversificada, de fazer inveja em qualquer adulto. De segunda a sábado, das 9h às 18h, as atividades de recreação infantil acontecem em volta da piscina e nos jardins do hotel e são gratuitas para hóspedes. Extensiva aos moradores da cidade, a recreação infantil também está disponível nos serviços de Day Pass e Day Use a um custo adicional de R$ 65 por criança de 7 a 12 anos, com gratuidade nesses pacotes para acompanhantes menores de 6 anos. Caça ao tesouro, ping-pong, atividades aeróbicas, entre outras, são algumas das brincadeiras da programação. Para os aniversariantes, a Festa do Pijama permite comemorar em grande estilo com mais 10 convidados. Pensada para o público infanto-juvenil, até 17 anos, o pacote inclui o café da manhã no dia seguinte à festa, além da hospedagem para dois adultos responsáveis. A partir de R$ 6 mil, as festas acontecem de segunda a sexta e também podem ser personalizadas com opções extras oferecidas pelo hotel, como por exemplo montagem de barracas personalizadas. O Hotel Nacional fica na Avenida Niemeyer, 769, em São Conrado. Informações pelo telefone: (21) 2399-0800.









Pais para filhos







'Clássicos' é a nova coleção da Dentro Da História, plataforma de livros infantis personalizáveis. Com três títulos de personagens marcantes que atravessaram gerações - ''O Conto dos Três Porquinhos'', ''O Conto do Saci Pererê'' e ''O Conto da Chapeuzinho Vermelho''-, a novidade contribui para o desenvolvimento e aprendizado das crianças através de narrativas que transmitem lições sobre amizade, responsabilidade, proteção, cultura, respeito e socialização. Cada livro pode ser adquirido por R$ 69,90 + frete, através do site (www.dentrodahistoria.com.br/), onde também os pais/responsáveis podem personalizar o produto por meio da criação de um avatar com as características físicas do pequeno(a), como cor de olhos, cabelo e pele.







Pezinhos antenados com a natureza







A Insecta Shoes, marca de sapatos veganos, está lançando uma nova coleção infantil. Composta de variados oxfords e com numerações que vão do 22 ao 32, todos os modelos são feitos com a reutilização de roupas vintage, garimpadas em diversos locais, e tecido ecológico feito com a reciclagem de garrafas PET. O solado também é de borracha reaproveitada e o restante dos materiais usados são excedentes da indústria. Todos os sapatos da Insecta são inteiramente produzidos no Brasil, no Rio Grande do Sul, região em que a empresa foi fundada. Os pares infantis saem por R$199,00 e a compra pode ser feita no site da marca https://insectashoes.com/collections/infantil







Para educar financeiramente a criançada







Uma novo canal no YouTube dá dicas de como falar sobre dinheiro com a criançada. No Crianças e Finanças (http://bit.ly/CriançasEFinanças), a jornalista e educadora financeira Sabrina Mestieri Nakao ensina tudo sobre sua metodologia que mostra de maneira divertida como introduzir esse assunto que ainda é um tabu para os pais. Dicas de como, quando e quanto dar de mesada, como controlar a ansiedade da criançada consumista, de que forma explicar que cartão de crédito não é mágico, e até mesmo ideias de como conquistar um sonho da família. Toda semana é publicado um vídeo novo no canal, e o próximo será sobre hábitos que toda família deve ter com as crianças para trazer uma mente de prosperidade financeira. O canal também tem um Instagram http://bit.ly/instaCriançasEFinanças







Abram alas para o Ziriguidum







O verão colorido da Fábula abriu alas para Ziriguidum, uma linha de fantasias para brincar e pular nesse Carnaval! Tem fantasia de melancia e abacaxi, peixinho dourado, ET, uma primavera toda florida, monstro Zilla e o mais novo super-herói – o Capitão Pipoca (R$229)! As fantasias contam com arcos, capas e saias de paetê, que complementam a brincadeira. A minicoleção tem peças para bebês até crianças de 8 anos e está disponível nas lojas físicas e no e-commerce da marca (www.afabula.com.br). Preços a partir de R$79, referente ao arco coroa.







Mãozinhas coloridas



Para a garotada que adora brincar com unhas coloridas, a novidade da KISS New York são as unhas autoadesivas Pink, desenvolvidas para as crianças se divertirem com desenhos fofos e supercoloridos e com segurança. Além de alegrar a meninada, as novas unhas infantis da KISS New York são aprovadas pelas mamães, por não danificar as unhas devido à cola ser à base d'água. São três novos modelos com 24 unhas cada - a versão Rainbow chega com duas estampas nas cores do arco-íris e cintilantes; a Unicorn tem um mix de unhas rosa, com desenho de unicórnio e com listras coloridas; e a Sweetness é uma mistura de unhas dourada, azul turquesa e branca com bolinhas coloridas. O preço sugerido é de R$ 20,98 e são encontradas em perfumarias e nas lojas Renner, Riachuelo e C&A.



Maratoninha Gloob







Já começaram as inscrições para a Maratona do Rio 2020 e para o Maratoninha Gloob, que vão acontecer entre os dias 11 e 14 de junho, durante o feriado de Corpus Christi, no Aterro do Flamengo. Nesta edição, os adultos inscritos nas provas de 10k e 5k vão receber um kit básico com camisa, número de peito, chip, sacochila e medalha. A maior novidade de 2020 é o cunho social dado para a prova de 5k: a Maratona do Rio fechou uma parceria com a Associação Desportiva para Deficientes (ADD), instituição que há 23 anos trabalha na inclusão de deficientes físicos através do esporte, e todos que correrem esse percurso vão doar automaticamente R$ 5,00 da sua inscrição para a ADD. Para as crianças de 3 a 10 anos inscritas na Maratoninha Gloob, as distâncias percorridas serão de 50 a 400 metros, dependendo da idade. Para os atletas mirins serão disponibilizados um kit desenvolvido exclusivamente para eles. O evento terá, ainda, muitas outras atividades e diversão para a criançada. Todos os inscritos e seus responsáveis ganharão, no final da prova, medalhas do evento. A prova das crianças será realizada no dia 13 de junho. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do festival: www.maratonadorio.com.br. O valor para participar da Maratoninha Gloob é R$ 160,00.







Texturas e sensações para bebês







As crianças e os bebês são curiosos por natureza. Adoram sentir e ver novas sensações, figuras e cores. A obra "Ver, tocar e sentir", da Catapulta Editores, acaba de ser lançada para reunir os adultos e os pequenos a partir de um ano em torno de um livro recheado de sensações. O título é feito em um cartonado resistente para que as crianças possam folheá-lo à vontade. Além disso, as 12 páginas do livro trazem elementos combinados com cores muito vivas. As crianças poderão sentir impressões digitais, texturas e barulhos ao longo da narrativa. A obra está disponível nas principais livrarias do país, em lojas físicas e online, pelo preço sugerido de R$ 59,90.



2º Congresso Internacional sobre TEA







A Associação Caminho Azul está com inscrições abertas para o 2º Congresso Internacional sobre os Transtornos do Espectro do Autismo, que vai acontecer nos dias 20 e 22 de agosto, no Windsor Oceânico Barra, no Rio de Janeiro. Direcionado a médicos, profissionais da área de saúde, familiares e cuidadores de Autistas, o evento tem o intuito de promover conhecimento e atualização sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do autismo e contará com grandes especialistas nacionais e internacionais. O congresso também abraçará o público leigo ao promover o 2º Encontro Internacional de Associações, Familiares e Cuidadores de Autistas. Mais informações: https://caminhoazul.com.br/