Quiosque INKA/O DIA agita o verão em Copa

A partir deste sábado, quem passar pelo quiosque INKA/O DIA, na altura da Rua Figueiredo de Magalhães, na praia de Copacabana, poderá usufruir de atrações além da deliciosa comida peruana servida no local. No evento “Agitando o Verão”, um variado cardápio de atividades promete divertir toda a família, de 8h15 às 12h: aulas de alongamento, zumba, break e fitdance.



A programação se repetirá nos dias 9, 15 e 16, e é uma parceria do DIA com a marca de calçados Moleca, que distribuirá brindes personalizados como cadeiras de praia, barracas e viseiras.



Na inauguração do quiosque, em 2017, o peruano Miguel Mollinedo, que comanda o negócio, afirmou: “A cozinha peruana é uma das mais premiadas no mundo e vem crescendo. Os cariocas abraçaram com muito carinho". A reforma, que contou com investimento próprio, durou quatro meses: o quiosque ganhou infraestrutura, iluminação e design novos.



Para o coordenador de Projetos e Marketing de O DIA, Fernando Salvador, a programação vem ao encontro da proposta inicial da parceria, que era realizar uma agenda de shows, eventos e promoções, além da interação com os leitores do jornal. “Prometemos agitar o quiosque neste verão com uma programação capaz de fazer todos se divertirem em tamanho família”, diz o gestor, que enaltece a participação da Moleca.



“Agradecemos bastante por entrarem neste agito conosco e temos certeza de que será uma parceria duradoura”, completa Salvador.



Confira a programação do “Agitando o Verão”:



8h15 - alongamento

8h30 - zumba

9h - break

9h15 - fitdance

9h45 - break

10h - zumba

10h30 - break

10h45 - fitdance

11h15 - break

11h30 - zumba

11h55 - alongamento (pra fechar)

12h - encerramento



Local: Quiosque INKA/ODIA - Praia de Copacabana, altura da Rua Figueiredo de Magalhães