Brothers não levam fé nas intenções de Daniel com Marcela

A web e os fãs do 'BBB 20' estão divididos. É possível se apaixonar em uma semana? Para o brother Daniel, de 22 anos, sim. No domingo passado ele confessou estar apaixonado pela sister Marcela, de 31. A atriz Raynna Moura, amiga há três anos de Daniel, defende os sentimentos do amigo. "As pessoas precisam evoluir ao ponto de parar de julgar o outro sem saber o que há, o que se passa no interior dele. Não é jogada. O Daniel tem caráter", afirma. "Ele é um meninão de alma leve, tem uma pureza muito grande e um coração muito bom. Tem 22 anos, mas é super ingênuo, super inocente. Jamais seria por interesse, jamais! Ele não tá amando a Marcela, ele apenas tá encantado com ela. Isso é normal e super possível, né? Aliás quem não tá? Ela é uma fada", derrete-se a amiga. Para Chris Ribas, também amigo do brother, este não está amando Marcela, mas sim teve uma conexão "inexplicável", que ambos sente. "Marcela gosta sim de Daniel, mas se sente insegura por inúmeras coisas, pode achar que por ele ser ator possa estar fingindo, por ter vida fora e não queira iniciar algo novo, enfim. De maneira nenhuma existe interesse por parte de Daniel, posso afirmar com todos as minhas fichas. Moramos juntos e nos conhecemos há anos e ele é uma pessoa incrível, ingênua, de um coração enorme", explica ele, que também é ator.



O que rola entre Marcela e Daniel

Ontem, por exemplo, a médica, que é seguida por mais de 3,3 milhões no Instagram, levantou a suspeita de que Daniel, que saltou de 79 mil para 814 mil seguidores, tenha entrado no programa planejando ficar com ela. "É muito estranho, só isso. Parece que você entrou meio que focado nisso", especulou a sister, grilada com o fato de que Daniel parece compartilhar todos os seus gostos culturais e até opiniões.

"Eu juro que não tem nada disso. Eu não entrei aqui querendo ficar com ninguém, só aconteceu. Eu tenho medo que as pessoas pensem isso, que eu entrei aqui já nessa vibe. Às vezes dá vontade de sair, a gente esquece porque veio pra cá", argumentou o ator.

Esse é só uma das breves DRs desde que a dupla já teve desde que o gaúcho abriu o coração. E o padrão de declarações é mais ou menos o mesmo: ele diz o que sente e na contramão tem a consequente hesitação da obstetra de apostar em um relacionamento dentro da casa. Marcela já disse que teme perder a chance de voltar com o ex-namorado após o programa, e que por vezes desconfia da aparente ingenuidade de Daniel.

"Às vezes você parece ingênuo, mas ninguém aqui é ingênuo assim. Você é inteligente, todo mundo aqui é", conta a loura. "Mas de onde você tirou que eu sou ingênuo? Pode não parecer, mas eu já passei por muita coisa na vida. Eu não quero ficar longe de ti", argumenta o rapaz, que completa. "Podemos ser amigos, tá tudo bem. Mas não sei se dá pra gente continuar assim, sentimento é coisa séria, e eu não esperava isso".

Anteontem, Marcela disse que está em um dilema. Em conversa com Gizelly, que já confessou estar apaixonada pela loura, a obstetra disse que não está apaixonada pelo novato. "Não sei se é carência, não estou entendendo", disse ela, que confirma que quer ficar sempre perto de Daniel e ter vontade de beijá-lo.

Brothers desconfiam do novato

Gizelly, por sua vez, em conversa com Thelma, desconfia da real intenção do louro. "Na festa, eles (Daniel e Ivy) falaram, que tinha cartaz escrito Gi e Marcela. Só que o principal era Marcela. As pessoas têm que ter maldade um pouco. Principalmente a Marcela. Se você sabe que lá fora o retorno está sendo bom...", indica a sister. Thelma completa: "Todo mundo gruda nela. As pessoas são muito interesseiras aqui, né? Exatamente, Gi, falou tudo". Gizelly: "Estou de olho há algum tempo".

Babu também, em outro momento, em conversa com outros brothers, também mostrou desconfiança da inocência de Daniel. "Ele acredita que ela (Marcela) é um fenômeno das redes sociais e depois chegou na Gizelly, no. Ontem, a parada do pódio falou muito sobre as pessoas e vai queimar mais para frente", acredita.

