Mayra Cardi diz se arrepender de não ter transado mais quando era solteira e diz: 'Soltem a menininha no mundo'

Rio - Mayra Cardi resolveu filosofar sobre sexo no Stories, do Instagram, na manhã desta quinta-feira. A ex-BBB gravou uma série de vídeos em que aparece de roupão e falando que se arrepende de não ter transado mais quando era solteira. Atualmente, Mayra é casada com o ator Arthur Aguiar.

Mayra relembrou uma vez que ficou trancada só de roupão para fora de um quarto de hotel e teve que pedir ajuda a um vizinho. No entanto, ela disse que nada aconteceu naquela ocasião. "Não aconteceu. Se tinha uma coisa que eu deveria ter feito e não fiz foi esse tipo de coisa", disse.

Ela contou também que seu assessor, Valdir Rocha, a incentivava a sair com os rapazes. "Ele brigava mesmo para eu fazer. 'Tem de dar para todo mundo'! E eu certinha. Como eu me arrependo, como perdi oportunidade! Mas tudo bem. Eram meus valores da época. Agora mudaram, mas não tem mais, porque eu estou casada", refletiu.

Mayra ainda deu um conselho para as meninas mais novas. "Meninas novas, aproveitem a vida. Soltem a menininha no mundo com consciência, mas não fica guardando esse negócio não", disse.