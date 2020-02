Rio - Um vídeo de Anitta está dando o que falar nas redes sociais nesta quinta-feira. É que a cantora está gravando um clipe no Centro Histórico de Salvador e não quer que as imagens vazem na Web. Por isso, Anitta pediu para que os moradores do local fechassem as portas de suas casas. Ela disse que, ao final da gravação, posaria com todos eles.

Mesmo com o pedido de Anitta, muitas cenas dos bastidores do clipe estão sendo divulgadas nas redes sociais por moradores.

E A ANITTA, QUE TÁ GRAVANDO UM CLIPE EM SALVADOR E PEDIU PRO PESSOAL FECHAR AS PORTAS PRA NÃO APARECER NO VÍDEO E OUVIU UM "NÃO" DOS MORADORES HAHAHAHAHAHAHAHA feio heim @Anitta #Anitta pic.twitter.com/7ThzmXfN5r — Tvlizando (@tvlizando) February 13, 2020