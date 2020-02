Victor Hugo tem semana positiva no BBB e ganha evidência

Rio - Após um início sem muita agitação e taxado pelo público e pelos brothers como "planta" e "em cima do muro", Victor Hugo tem vivido, nos últimos dias de confinamento, uma reviravolta. De isolado no jogo à peça importante da engrenagem do 'BBB 20', o participante maranhense ganhou ontem o Anjo, gerou uma briga com Flayslane ao lhe dar o castigo do monstro e tem vivido um amor platônico por Gui.

Na disputa do Anjo, Victor Hugo venceu um jogo da memória ao acertar 10 combinações. Além de Flayslane, Bianca foi a escolhida pelo brother para ficar, até domingo à noite, vestida com uma fantasia de pipoca.

As duas perderam 300 estalecas e o direito do VIP. Além disso, toda vez que uma música tocar, deverão pular em duas panelas. Já com a roupa do castigo, Flayslane discutiu com Victor Hugo na cozinha da xepa e o chamou de "falso e dissimulado".

Fator Guilherme

Uma das características de Victor Hugo que chamou a atenção dos espectadores e gerou discussões nas redes sociais é a de ser assexual. Mesmo sem atração sexual por outra pessoa, os indivíduos assexuais podem sentir atração afetiva e romântica por alguém. Na festa de quarta-feira, Victor Hugo bebeu pela primeira vez no 'BBB' e se soltou.

Conforme a festa rolava, Victor demonstrou ciúmes de Gabi e Guilherme, pediu para que os três dormissem juntos e pediu um selinho para Gui. Na manhã de ontem, enquanto os brothers esperavam no sofá da sala para realizar o raio-x, Flayslane comentou sobre o sentimento de Victor por Gui. "Victor Hugo é apaixonadinho em você, né Gui?", disse a sister. Guilherme balançou a cabeça em afirmação.

Já Victor Hugo disse estar conformado. "Sei que é só uma grande amizade", falou o psicólogo.

Maré de sorte

Um dos fatores que tornaram Victor Hugo mais evidente no jogo foi uma sequência de sorte. No último paredão, ele e Felipe Prior foram os mais votados da casa e disputaram a prova bate-volta. O maranhense estourou um balão premiado e escapou da possível eliminação. A boa fase continuou até a prova do líder, quando ele trocou de lugar com Marcela nas bases dispostas no gramado. Ao mudar, Victor escapou do paredão novamente, já que a base da samambaia, onde estava, colocaria seu ocupante diretamente na berlinda. Coube a Marcela a ida ao paredão.