Confinados passam fome e choram no 'BBB 20'

Rio - Paredão, prova do líder e prova do anjo já foram os assuntos mais comentados do 'Big Brother Brasil'. No 'BBB 20', por exemplo, a maior preocupação tem sido a comida. A crise é tanta que a hashtag #FomeNãoÉEntretenimento foi um dos assuntos mais comentados no Twitter nos últimos dias.

A polêmica começou quando Lucas, um dos vilões dessa edição, optou por uma estratégia um tanto quanto controversa. Membro da xepa, o rapaz decidiu não contribuir com as compras da semana. Dessa forma, os brothers tiveram menos recursos - contados em estalecas - para encher a dispensa.

Irritada com a atitude de Lucas, Thelma não deixou barato e confrontou o brother. "Você teve uma atitude escrota. Você é um escroto. Se você quer sair, saia de cabeça limpa. Você vai sair com vergonha das atitudes escrotas que você está tendo aqui dentro, porque você é um macho escroto. É isso o que você é", disse.

Fome

E, para piorar, na madrugada de ontem, a sister caiu no choro por conta da fome. "Eu to com muita fome. Que horas são? Eu já posso comer um biscoito?", indagou Thelma. Na sequência, Manu Gavassi chegou a oferecer que a médica comesse dois biscoitos de sua cota.

Na internet, a repercussão foi bem negativa. Inclusive porque muitos internautas acreditaram que a situação fosse mais grave do que de fato é por conta de um erro da Central de Monitoramento. O recurso, disponível online nessa edição, traz informações pessoais de cada brother, assim como o peso.

Emagrecimento

De acordo com as últimas análises, Thelma pesava 61kg quando entrou na casa e agora estaria com 46kg. A perda drástica de peso incomodou os telespectadores que bombardearam as redes sociais com críticas ao reality. Mais tarde, a assessoria de Thelma se posicionou dizendo que a sister nunca pesou 61kg.

"Gente essa imagem que Thelminha tinha 61kg é FALSA! Ela nunca teve esse peso. Na central de monitoramento mostra que ela pesa 50 kg e esse peso oscila um pouco. Uma vez apareceu 46kg e eu perguntei ao Dênis (marido) e ele disse que era o peso normal", disseram em nota.

Por fim, a produção do 'BBB' também se posicionou. "No dia 11/02, o peso da participante Thelma foi computado errado, mas logo corrigido. A participante, como podem conferir na bio dela na Central de Monitoramento, entrou na casa pesando 50kg", publicaram.

De todo modo, a sister perdeu, no mínimo, 4kg desde que entrou na casa.