Bruna Linzmeyer faz topless em almoço com amigas

Rio - Bruna Linzmeyer aproveitou o dia de sol para se bronzear e curtir ao lado das amigas. A atriz aparece fazendo topless, usando apenas a parte de baixo do biquíni, em foto divulgada por uma das amigas nas redes sociais.

A cantora Zélia Duncan também participou do almoço. Ela e a atriz ficaram próximas durante as gravações do filme "Paciência Selvagem", um curta-metragem com temática lésbica. No filme, elas interpretam um casal. Lorrane Motta, que também participou do curta, também estava no almoço.