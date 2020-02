Andressa Ferreira fala sobre sexo com Thammy após gravidez: 'Ele que lute'

Rio - Andressa Ferreira falou sobre sua vida sexual no Stories, do Instagram. A mulher de Thammy Miranda respondeu perguntas dos fãs e falou sobre o sexo com Thammy Miranda após a gravidez do primeiro filho do casal, Bento. Segundo a ex-assistente de palco, o desejo sexual diminuiu por conta dos hormônios da gravidez.

"É super hormonal isso, são os hormônios do pós-parto, é normal que aconteça. Então, o Thammy que lute! Mas ele é muito compreensivo", disse Andressa, que também contou que ainda sente um desconforto na barriga, na região em que fez a cesárea.