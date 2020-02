Carnaval no Shopping Metropolitano terá bloquinho e Mundinho Kids temático

Rio - O carnaval do Shopping Metropolitano Barra promete muita animação para os pequenos. O tradicional evento Mundinho Kids vem com duas oficinas para as crianças curtirem a folia: a de máscara de carnaval e de percussão. No dia 23 de fevereiro, a garotada terá direito a um camarim de tatuagens e acessórios, recreação e desfile de fantasias para fechar o dia. E, no dia 24, o Bloquinho do Nico, com bandinha ao vivo, promete não deixar ninguém parado. A programação ainda vai contar com recreação Animasom e presença do Nico para fotos e brincadeiras.



As oficinas do Mundinho Kids são gratuitas, sempre aos domingos, das 16h às 19h, com distribuição de senhas, 15 minutos antes, no local. Cada sessão tem a duração de 30 minutos e a capacidade é sujeita a lotação. O evento acontece em espaço próprio, recém-inaugurado, no piso L2, próximo ao Cinemark. Em todos os dias de programação, o macaquinho Nico, mascote do shopping, faz uma visita no local para fotos com as crianças.



PROGRAMAÇÃO



23/02 – Recreação Carnavalesca:



· 16 às 17:30h: Camarim tatuagem e fantasias



· 17:30 às 18:30h: Recreação da Folia



· 18:30 às 19h: Desfile de fantasias



24/02 – Bloquinho do Nico – 16 às 18h



Com repertório que vai agradar crianças e adultos, o Bloquinho do Nico se prepara para animar o público com o cortejo indoor no Shopping Metropolitano Barra. Além da bandinha ao vivo, a programação contará com recreação Animasom e presença do Nico para fotos e brincadeiras.





SERVIÇO



Dia 23 de fevereiro



Horário: Oficinas – das 16h às 19h

Horário Recreação Carnavalesca: De 16h às 19h.

Local: Piso L2 – Espaço Mundinho Kids (próximo Cinemark)

Evento gratuito

Duração: Oficinas - 30 minutos por sessão. As oficinas têm participação mediante a distribuição de senhas limitadas no local. As senhas são distribuídas 15 minutos antes do início da primeira sessão.





Dia 24 de fevereiro



Horário: 16h às 18h

Local: Shopping Metropolitano Barra

Evento gratuito



Mais informações: www.shoppingmetropolitanobarra.com.br

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1.300 - Centro Metropolitano – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro.