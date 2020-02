Influenciadora digital vira alvo de críticas ao ser anunciada musa de escola de samba

Rio - A influenciadora digital Julia Peixoto foi apresentada como musa da escola de samba carioca Unidos de Lucas, do bairro Parada de Lucas, na noite desta quinta-feira. Um vídeo que mostra Julia sambando no ensaio da escola caiu na internet e o nome da influenciadora acabou ficando entre os mais comentados do Twitter. Alguns internautas estão reclamando que Julia não samba bem. Algumas pessoas estão até comparando Julia com Viviane Araújo.

"O samba da Julia Peixoto é o reflexo do que as escolas se tornaram, colocam famosas nos postos de destaque sem ao menos saber sambar apenas pelo ibope, enquanto tem meninas que nascem e crescem no samba e são esquecidas no barracão", disse uma pessoa.