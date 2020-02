Fashion especialist Mariana de Moraes desvenda os encantos de Marrocos

A fashion especialist Mariana de Moraes está desvendando todos os encantos de Marrocos. Um país deslumbrante, rico em cultura e que encanta com os seus costumes e arquitetura. Em Marrakesh, Mariana se hospedou no Riad Mena & Pink Door Store, eleito um dos 7 melhores hotéis pela Vogue e referência em se tratando de hotelaria e conforto.



Ela também aproveita para descobrir os sabores da culinária local como o Tajine: prato típico marroquino que mistura diversos ingredientes e é cozido em panelas de barro, além do artesanato e as técnicas de pinturas corporal feitas em Henna.



Em Agafay, que fica a apenas 30 quilômetros de Marrakesh, Mariana descobriu uma região linda com montanhas nevadas do Atlas e grandes vales e desertos rochosos. Por ser mais desconhecido ou justamente por não fazer parte da área considerada Sahara, Agafay possui um turismo mais tranquilo e, pode-se dizer também, um pouco mais exclusivo.