Grátis: Bom Gosto se apresenta em Iguaba Grande

Rio - O Bom Gosto se apresenta, nesta quinta-feira (20), na primeira edição do Pré-Carnaval em Iguaba Grande. O shows acontece a partir das 22h na Praça da Estação e é gratuito.



A rapaziada do Bom Gosto promete fazer a galera sambar e cantar juntos seus maiores sucessos, entres eles: “Curtindo A Vida”, “Na Madrugada”, “Brigar Não Tá Com Nada”, “Aqui Pra Você”, “Deixa Meu Cabelo” e músicas do último DVD “Curtir a Vida - Bom Gosto & Convidados”, gravado na Ilha Shows em Vitória (ES), “Balanço por Você”, “Língua dos Anjos” e outras mais.



O grupo é formado por Fábio Beça (voz e pandeiro), Flávio Regis (surdo e cuíca), André Neguinho (percussão), Fernando Macaé (tantã) e Mug (cavaquinho).

Serviço:



Bom Gosto em Iguaba Grande. Praça da Estação, ao lado da Rua Chale, S/Nº, bairro Estação.

Dia: 20 de fevereiro (quinta-feira), às 22h. Entrada Gratuita. Faixa Etária: Livre.