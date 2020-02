Nova onda! Rio ganha serviço de compartilhamento de pranchas

Rio - Com dezenas de bloquinhos de carnaval e festas espalhadas pela cidade, os cariocas e turistas ainda podem entrar na onda de uma atividade especial para se refrescar nesse verão. Durante os próximos três finais de semana, o Rio de Janeiro será palco do primeiro serviço de compartilhamento de pranchas de surfe do mundo, desenvolvidas de modo a garantir a inclusão e experiência de todos os interessados pelo esporte, independentemente do nível de habilidade.

Um dos principais picos para os surfistas fluminenses, a Praia da Barra receberá as pranchas compartilháveis neste final de semana, dias 22 e 23. Na sequência, o público poderá aproveitar as ondas por meio deste projeto nas Praia de Ipanema e, por fim, na Praia do Leblon.



Promovida pela Red Bull, em parceria com a DPZ&T e Grow, a ação itinerante conta com pranchas exclusivas confeccionadas pela Flap Company, com dimensão de 6'4' e 37.2 litros de volume.

O processo para aproveitar o projeto é simples: basta comparecer às praias participantes da ação, no período de 06h às 20h, e efetuar o aluguel por meio do aplicativo da Grin, disponível para os sistemas Android e iOS. As pranchas estarão localizadas em ponto fixo, dentro de um armário. O valor é de R$5 por 20 minutos de uso.



Serviço:



22 e 23/2: Praia da Barra - Quiosque Rico

Av Lucio Costa, em frente à Rua Pierre Plancher



29/2 e 01/3: Praia de Ipanema – Posto 9

Av Vieira Souto, em frente ao número 294



07/3 e 08/3: Praia do Leblon - Quiosque Varanda

Av Delfim Moreira, SN - Em frente à rua José Linhares



Horário: das 06h às 20h

Ingresso: R$ 5 a cada 20 minutos de utilização