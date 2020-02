Vestida de Guarda Municipal, Claudia Leitte arrasta multidão em Salvador

A cantora Claudia Leitte arrastou uma multidão de foliões no seu bloco Pipoca da Claudinha, nesta quinta-feira, em Salvador. Claudia chegou em moto e vestida de guarda municipal, por volta de 19h40, para o circuito Dodô (Barra-Ondina). Ela discursou em defesa das mulheres policiais, “Podemos ocupar o espaço que quisermos. A mulher pode estar no lugar que ela quiser”, e após subir no trio elétrico, começou o show com "Claudinha Bagunceira".

Galeria de Fotos Claudia Leitte homenageia guardas municipais em Salvador Reprodução / Instagram Claudia Leitte homenageia guardas municipais em Salvador Reprodução / Instagram Claudia Leitte homenageia guardas municipais em Salvador Reprodução / Instagram Nesse ano, a cantora colocou como tema a força da mulher em suas apresentações da folia. Com o tema We Can Do It, ela já incorporou Rosie, The Riveter, e Mulan no pré-Carnaval de São Paulo. Durante a apresentação desta quinta, não faltaram sucessos como Extravasa, Taquitá, Baldim de Gelo e Poderosinha, que é a aposta da cantora para esse Carnaval.

Em vídeo postado pela cantora mostrando o seu look, ela afirmou que o lema desse carnaval é We Can Do It. "O #CarnavalClaudiaLeitte começou e já tô pronta pra #PipocaDaClaudinha. Hoje vamos homenagear todas as mulheres da Guarda Civil Municipal de Salvador, celebrando a presença das mulheres em todas as corporações, em todos os espaços. #WeCanDoIt é o nosso lema", colocou como legenda.