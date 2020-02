Aventuras maternas: programação de carnaval para curtir com a criançada

E chegou a hora que ninguém quer ficar parado. O roteiro desta semana está cheio de carnaval para todos os lados. Vamos lá?







Bailinho na Churrasqueira Rio





O restaurante Churrasqueira Rio, em Ipanema, vai oferecer, de sábado a terça-feira de Carnaval, um bailinho especial para as crianças. A partir das 11h30, os pequenos podem aproveitar o mezanino da casa, local onde fica o Espaço Kids recém-reformado, com muitas brincadeiras. No ambiente, há uma recreadora infantil, para deixar o programa ainda mais animado. A ideia é que os papais levem os pequenos fantasiados para curtir a folia. Para acompanhar, a Churrasqueira Rio oferecce, ainda, um menu infantil de dar água na boca. Por R$ 25, os pequenos podem escolher entre três opções: filezinho mignon com batata frita, arroz branco e feijão; filezinho de frango, legumes no vapor, arroz branco e feijão; ou filezinho de tilápia, purê de batata, ovo cozido, arroz branco e feijão.







Quando: acima



Horário: a partir das 11h30



Onde: Serviço Churrasqueira - Rua Vinicius de Moraes, 130, Ipanema



Informações: (21) 3689-1009







Mini Seres do Mar





Os Mini Seres do Mar, bloco de Carnaval que há cinco anos espalha alegria e música pelas ruas e salões do Rio de Janeiro, estará no Norteshopping no sábado de Carnaval, 22/02, para abrir a programação especial da folia. Caranguejos, peixinhos e peixões, lagostas, sereias e tubarões estão convidados para trazerem suas famílias para um baile cheio de alegria e fofura. Crianças de todas as idades vão brincar ao som de canções que fazem a alegria dos pequenos como "A Baleia" e "Caranguejo não é peixe", do cancioneiro popular e "No fundo do Mar", do Mundo Bita. Clássicos da MPB com temática marinha e potencial lúdico também participam do repertório, como “Marinheiro Só”. O bloco inova com a presença da sanfona e do violino, além de um naipe completo de metais, xequerês e zabumbas. No domingo, 23/02, a banda Brincantar Folia faz um baile para toda a família curtir. A atração propõe muita interatividade e variedade rítmica. Composta por 4 vozes, instrumentos percussivos de lata, instrumentos tradicionais e dançarinos, a banda é garantia de alegria, arte e valor educativo. O baile vai viajar musicalmente por todo o Carnaval do Brasil, desde as marchinhas famosas do Rio de Janeiro ao tradicional frevo de Pernambuco. Na segunda-feira de Carnaval, 24/02, a bateria mirim da Inocentes da Caprichosos de Pilares coloca todo mundo para sambar. A festa terá ainda distribuição de pipoca e camarim de fotos com adereços temáticos. Além da programação musical, diariamente oficinas de máscaras, confete e pintura facial completam a diversão com muito colorido. As vagas são limitadas e a participação será feita mediante retirada de pulseiras por ordem de chegada. Nas oficinas de máscara de confete, serão turmas de 24 crianças a cada 20 minutos. Na oficina de maquiagem, serão turmas de 8 crianças a cada 10 minutos. As atrações são gratuitas e serão realizadas na Praça de Eventos, no piso L1.







Quando: 22 a 24/02/2020



Horário: 15h às 18h



Onde: Norte Shopping- Av. Dom Hélder Câmara, 5474 – Cachambi



Ingresso: gratuito







Oficina carnavalesca no Botafogo Praia Shopping





O Foguinho já está se preparando para o Carnaval! No sábado, dia 22, tem oficina de fantasias no Botafogo Praia Shopping. Quem gosta de se fantasiar para o carnaval? Todo mundo, né? E os pequenos poderão criar seus próprios modelitos com os materiais mais inusitados do planeta e diversos acessórios como colares, adereços de cabeça, pulseiras e muito mais surpresas bem coloridas. E para coroar o domingo de carnaval, dia 23, no "Grande Baile de Máscaras", a criançada usará toda a criatividade para criar máscaras exclusivas com muito brilho, para arrasar no carnaval. A Fábrica de Fantasias e o Grande Baile de Máscaras acontecerão das 14h às 18h (a última turminha começará às 17h) no Clube do Foguinho, no segundo piso do mall, e a participação é gratuita, com resgate do cupom no aplicativo do Botafogo Praia Shopping, disponível na App Store e Google Play.







Quando: acima



Horário:14h às 18h



Onde: Botafogo Praia Shopping







Fábula no Terreirada Cearense





A Fábula participa neste sábado, dia 22, do desfile do Bloco Terreirada Cearense, na Quinta da Boa Vista, com um cortejo infantil, que vai apresentar a música-manifesto da nova coleção chamada "Bicho-Solto". No lúdico espaço AFábula, terá maquiagem para as crianças, das 13h às 15h, e um cantinho para descanso com muitas almofadas, além de música, biruta e perna de pau. O verão colorido da Fábula abriu alas para Ziriguidum, uma linha de fantasias para brincar e pular nesse Carnaval! As histórias e estampas da Fábula se transformaram em roupinhas para meninas, meninos e bebês. Tem melancia e abacaxi, peixinho dourado, ET, uma primavera toda florida, monstro Zilla e o mais novo super-herói – o Capitão Pipoca! As fantasias contam com arcos, capas e saias de paetê, que complementam a brincadeira.







Quando: 22/02/2020



Horário: 12 às 16h



Onde: Quinta da Boa Vista







Carna Bangu





Carnaval é época de alegria, brincadeira, cores e muita diversão. O Bangu Shopping preparou uma programação especial para os pequenos e suas famílias caírem na folia pra valer. No 23 de fevereiro, o empreendimento vai promover o tradicional bailinho de carnaval, com apresentação de escola de samba mirim, blocos, concurso de fantasias, distribuição de kit folião e a turma de personagens e animadores da Animasom. No melhor clima de folia, uma série de ações gratuitas para toda família vão acontecer no shopping, com todo conforto e segurança. No dia do bailinho para as crianças, o público vai poder dançar muito com DJ e uma super playlist de sambas e marchinhas de carnaval, além da apresentação especial do bloco mais tradicional e que atrai público de todas as idades: o Cordão do Bola Preta. A equipe de animadores e a bandinha vão circular pelo shopping avisando que o aquecimento dos tambores do Carna Bangu será a partir das 17h. A grande festa acontecerá no prédio 3, acesso pela portaria 2. As crianças podem caprichar nas fantasias e participar do concurso que vai eleger a fantasia mais criativa e original. Os animadores vão comandar a brincadeira que terá direito a torcida das famílias, prêmios, troféus e muito confete e serpentina. Os foliões também receberão kits deixar o lugar ainda mais alegre, cheio de brilho e cores. Todo o shopping vai entrar no clima de carnaval. O Clubinho Bangu Shopping “Fábrica de Ideias" terá atividades de impressão 3D com tema carnavalesco. O espaço contribui para a criatividade e desenvolvimento dos pequenos e permite que cada participante viva uma experiência única, trabalhe a construção, inovação e criatividade.







Quando: 23/02/2020



Horário: 17h às 20h



Onde: Bangu Shopping - Rua Fonseca, 240 - Bangu



Ingresso: gratuito







Carnaval com Bia Bedran





O Show “Carnaval com Bia Bedran” apresenta as inesquecíveis marchinhas que fazem o sucesso do carnaval carioca desde a chamada época de ouro da música popular brasileira até os dias de hoje. São cerca de 50 marchinhas voltadas para o público infantil para animar adultos e crianças. No repertório sucessos como Pirata da perna de pau, Tem gato na Tuba, Chiquita Bacana, Touradas em Madri, Yes, nós temos banana, Balancê, Mamãe eu quero, Pirulito que bate-bate entre outras. Para completar Bia mostra canções do seu repertório, como o frevo Carnaval no Jardim e sua composição, a marchinha “Largo do machadinho, mas não largo do suquinho” especialmente composta para a versão infantil do Bloco “Largo do Machado, mas não largo do copo” que desfila pelas ruas do Largo do Machado no Rio de Janeiro na segunda-feira de carnaval. O show cria uma atmosfera contagiante de alegria para toda família brincar um carnaval inesquecível com as melhores marchinhas de todos os tempos.







Quando: 22, 23, 24 e 25/02/2020



Horário: 18h (sábado), 11h (domingo), 17h (segunda) e 11h (terça)



Onde: Largo do Marrão, Campo de São Bento, Horto do Fonseca e Horto do Barreto



Informações: https://biabedran.com.br/agenda







Esquenta de Carnaval no Popular





O Carnaval está chegando e o Teatro Niemeyer sabe que essa véspera de espera é marcada pela ansiedade. Então, o Esquenta de Carnaval no Popular realiza um baile com tudo que tem direito: marchinhas tradicionais, releituras carnavalizadas de músicas que vão desde os desenhos animados até os filmes de Chaplin e muito mais com a Orquestra Circônica. Também marca presença na festa o DJ Ivan Cruz, de um dos blocos mais tradicionais do Rio de Janeiro. E tudo isso rola na sexta (21), a partir das 21h.







Quando: 21/02/2020



Horário: 21h



Onde: Teatro Popular Oscar Niemeyer







Blokolé Carnavalesco





O Lekolé vai fazer um carnaval super animado no Reserva Cultural Niterói, no sábado e na terça-feira de carnaval, com o Blokolé Carnavalesco.







Quando: 22 e 25/02/2020



Horário: 16h às 19h



Onde: Reserva Cultural Niterói – Avenida Visconde do Rio Branco, 880 – Estacionamento no local



Ingresso: R$20 (criança) – adultos acompanhantes não pagam



Informações: (21) 3811-8537







Baile dos Surtadinhos





O carnaval no Rio é para todos, e o Bailinho dos Surtadinhos irá reunir atrações para a criançada não ficar parada. A programação incluí festival do sorvete, personagem interativo, e recreação com muitas brincadeiras, como dança com bambolê, pula corda e dança do jornal. E, é claro, um desfile de fantasias, concorrendo a melhor fantasia!







Quando: 22 e 24/02/2020



Horário: 12h às 16h



Onde: Madame Surtô Freguesia e Botafogo – Estrada dos Três Rios, 722 – Freguesia (em frente à Caixa Econômica)/Rua da Passagem, 131 - Botafogo

Ingresso: adulto por R$25 e infantil por R$15



* Crianças de 0 a 03 anos de idade não pagam o valor do ingresso.



Informações: (21) 2147-8778 / (21) 3598-4306







Carnaval do Shopping Nova Iguaçu





O Carnaval está chegando e os dias de folia estão garantidos no Shopping Nova Iguaçu. Para entrar no clima da festa, no dia 15 de fevereiro, uma roda de samba animará o Baixo Pedreira, das 19h às 23h. De 21 a 26 de fevereiro, o estabelecimento contará com uma programação especial para toda a família, com bailinhos infantis, apresentações de escolas de samba e até um bloco inteirinho dedicado aos bichinhos de estimação, com direito a concurso de fantasia. Toda a programação terá entrada gratuita. A abertura oficial do Carnaval, na sexta-feira, será comandada pela banda Balancê, com as tradicionais marchinhas de Carnaval às 19h30. O dia de sábado será dedicado ao público infantil, com a apresentação da banda Bola de Sabão, em parceria com o Sesc, às 15h, e a apresentação da peça “O Baile de Máscaras de Romieu e Borbolieta”, às 16h. O domingo também começa com programação infantil às 14h, com música e brincadeiras no bailinho do mascote do shopping, o Super Laranja, e termina com uma apresentação do famoso e mais antigo bloco do Rio, o Cordão do Bola Preta, às 18h. Na segunda-feira, os protagonistas do Carnaval serão os pets, que terão um bloquinho dedicado a eles às 14h, no qual o bichinho com a melhor fantasia será premiado com uma caixa porta ração e petiscos. Na terça-feira, o bloco do Super Laranja estará de volta às 14h. Para fechar o Carnaval, na quarta-feira às 15h, o público poderá acompanhar a apuração das Escolas de Samba com chopp em dobro nos bares e restaurantes do Baixo Pedreira. Às 17h, a Escola de Samba Império da Uva, tradicional escola de Nova Iguaçu, finaliza as festividades com muita animação.







Quando: 21, 22, 23, 24, 25 e 26/02/2020



Horário: a conferir



Onde: Shopping Nova Iguaçu - Av. Abílio Augusto Távora, 1111 – Luz - Nova Iguaçu







Bailinho e BloCão





O Recreio Shopping já está em clima de confete e serpentina para esse carnaval! A folia acontece no dia 23 com o Bailinho Infantil, que acontecerá das 16h às 19h. A concentração também será no Recreio Walls, com muita animação e diversão. O evento contará com a presença de Dj, Bandinha e também haverá entrega de brindes na entrada principal do shopping. A oficina de máscaras, camarim de fantasias e pinturinha facial, no espaço do Clubinho, no 2º piso, vão completar a diversão. Neste dia, o shopping estará aberto no horário normal, das 13h às 21h.







Quando: 23/02/20



Horário: 16h às 19h



Onde: Recreio Shopping



Ingresso: gratuito



Informações: (21) 3906-3246 ou www.recreioshopping.com.br







Grito de Carnaval no Via Parque Shopping





Um dos momentos mais aguardados do ano, o carnaval será destaque na programação de fevereiro do Via Parque Shopping, que preparou seis dias de folia gratuita para o público. A festa tem início nos dias 15 e 16, quando o Grito de Carnaval anima os mini-foliões. No dia 15, integrantes da “Pimpolhos da Grande Rio” farão uma apresentação com direito a bateria, passistas e casal de mestre-sala e porta-bandeira, das 15h às 18h. Neste dia, a “Academia de Samba Pequeno Passista” vai colocar todos os convidados para dançar com um professor de samba. No dia 16, será feito um cortejo pelos corredores do mall com banda de carnaval e trupe circense, das 15h às 18h. E, para arrasar no desfile, a Animasom - uma das mais conceituadas empresas de recreação infantil da cidade - vai preparar um Lounge Glitter, que estará na Praça de Eventos (1º piso), a partir das 14h até as 17h. Um espaço com maquiadoras à disposição dos mini foliões para se produzirem com muito brilho. Além de uma Oficina de Máscaras de Carnaval para deixar a festa ainda mais animada, que estará no Espaço Domingo Kids (2º piso), também das 14h às 17h. Já nos dias 22, 23, 24 e 25 - respectivamente o sábado, domingo, segunda e terça-feira de carnaval - haverá apresentação da “Bandinha da Folia” tocando marchinhas e sucessos do samba. Para completar a festa, personagens infantis vão dançar ao lado da criançada. Os Bailinhos acontecem das 15h às 18h.







Quando: acima



Horário: a conferir



Onde: Via Parque Shopping - Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca



Ingresso: gratuito







Bailinho no Carioca





A folia vai tomar conta do Carioca Shopping nos tradicionais Bailinhos de Carnaval que este ano serão realizados no Estacionamento Descoberto do Shopping, em frente à Av. Meriti. Quem comandará a folia será a Bandinha Fanfarra, das 15h às 19h. O evento terá música, recreação, confete, serpentina e, claro, muita animação. As crianças devem ir fantasiadas. E o melhor, tudo gratuito.







Quando: 22/02/2020



Horário: acima



Onde: Carioca Shopping - Av. Vicente de Carvalho, 909 - Vila da Penha







Bailinho do Zé Tubarino





O simpático mascote do AquaRio é o anfitrião de uma das festas de carnaval mais aguardados pelo público infantil. Em sua terceira edição, o “Bailinho do Zé Tubarino”, que é gratuito, acontece no lobby da atração, entre os dias 22 e 25 de fevereiro, a partir das 10h. Este ano, uma novidade: a Orquestra Voadora realiza um cortejo especial e cheio de criatividade para as crianças, no primeiro dia do evento. No repertório da banda de fanfarra, músicas com a temática do fundo do mar e a conservação da biodiversidade marinha! O Grupo Lekolé — que há três edições garante a diversão — se apresenta de 23 a 25 de fevereiro, na área kids especialmente montada para o evento. Em cena, a companhia teatral mistura música com contação de histórias e teatro de fantoches. E mesmo durante o reinado de Momo, o tema da sustentabilidade não foi esquecido. Todos os dias, o AquaRio promoverá uma oficina de bioglitter, um glitter feito com produtos naturais que não polui o meio ambiente e garante o colorido do bailinho!







Quando: acima



Horário: a conferir



Onde: AquaRio







Bailinho do Shopping Tijuca





O Shopping Tijuca vai trazer um batuque diferente para o Carnaval. No dia 23, domingo, o principal centro de compras da região vai trazer uma programação infantil especial para garantir a diversão da criançada tijucana. Com início marcado para as 10h, o tradicional Bailinho do Shopping Tijuca vai trazer diversas atividades gratuitas como oficina de máscaras, pintura facial, recreação, área baby, Go kids especial de Carnaval e também a apresentação do Mini Bloco, bloco carnavalesco infantil tijucano, conhecido por suas apresentações animadas na Praça Xavier de Brito.







Quando: 23/02/2020



Horário: 10h às 13h



Onde: Shopping Tijuca – Piso L0 – Av. Maracanã, 987 – Tijuca



*Evento sujeito a lotação







Bailinho de Carnaval para crianças





O Jardim Escola São João convida a criançada para brincar o Carnaval ao som de marchinhas e músicas da cultura popular, ocupando como nos velhos tempos a rua da escola, no Bairro de Fátima. Fantasias, confete e serpentina não podem faltar!







Quando: 21/02/2020



Horário: 16h às 19h



Onde: Rua Raul Pompéia, 45 - Bairro de Fátima







Carnaval do Praia Clube São Francisco





Confete, serpentina e muita fantasia. Para celebrar a folia, o Praia Clube São Francisco promove três dias de matinês carnavalescas para as crianças e seus pais curtirem o Carnaval com muita alegria e segurança. Os bailinhos infantis ocorrerão nos dias 23,24 e 25 de fevereiro, das 16h às 20h, no Salão Nobre do clube. A festa será animada pela banda PontoKom com diversos hits que animam a garotada, muito confete, serpentina e fantasias. O evento é aberto a sócios e ao público em geral.







Quando: 23, 24 e 25/02/2020



Horário: 16h às 20h



Onde: Praia Clube São Francisco - Estrada Leopoldo Fróes, 700 - São Francisco - Niterói



Ingresso: a conferir



Informações: (21) 2711-6295







São Gonçalo Shopping prepara folia animada





O São Gonçalo Shopping preparou uma programação de carnaval que não vai deixar ninguém parado. Bem no clima da festa mais popular do Brasil, os confetes e serpentinas vão invadir os corredores do empreendimento no sábado de carnaval, dia 22/02. O Bailinho Infantil também terá uma banda que vai tocar as canções mais tradicionais da folia. Animadores e personagens que vão colocar crianças e adultos para dançar e vão distribuir brindes. Para o evento ficar ainda mais colorido, os foliões podem usar a criatividade usando fantasias. Para fechar o carnaval com chave de ouro, a festa terá ainda um repeteco de carnaval com mais um bailinho infantil no último sábado do mês, dia 29. A diversão começa às 16h30 e conta com a participação da banda, animadores e personagens.







Quando: 22 e 29/02/2020



Horário: 16h às 18h



Onde: São Gonçalo Shopping - Avenida São Gonçalo, 100 - Boa Vista - São Gonçalo







Bloco Beatles para Crianças



Já sucesso nos bailinhos e blocos de rua de todo o Brasil, desde 2016 o projeto Beatles Para Crianças criou o seu Bloco de Carnaval. A mesma farra e a mesma empolgação dos seus shows, a banda apresenta as canções do quarteto de Liverpool em ritmos carnavalescos. Samba, marcha rancho, maracatu, ciranda e muito mais. E não podia faltar rock nessa festa! O quinteto BPC também abre espaço para as versões originais dos Beatles, criando um bloco cheio de ritmos e boa bagunça! Perfeito para as famílias se divertirem pra valer. No bloco a banda promete misturar canções dos Beatles com os clássicos das músicas de Carnaval, tais como ”Mamãe eu Quero”, ”Jardineira”, ”Me dá um Dinheiro aí” e muitas outras. Uma festa cheia de alegria, música boa e diversão, garantem os integrantes do projeto. O público participa do espetáculo cantando, jogando serpentina e confete, dançando em roda e fazendo as brincadeiras mais malucas de todo o Carnaval.







Quando: 29/02 e 01/03/2020



Horário: 16h



Onde: Teatro Clara Nunes - Shopping da Gávea - R. Marquês de São Vicente, 52 – Gávea



Ingresso: R$ 80,00 (inteira) | R$40,00 (meia)







Ponto de Leitura



O Caxias Shopping receberá no próximo dia 29 de fevereiro (sábado) o projeto “Ponto de Leitura” do Sesc RJ para mais um dia de incentivo à leitura e de muita diversão. O evento acontecerá na loja Espaço Kids, em uma área especial, com tapetes coloridos e pufes, das 13h às 17h, e contará com a participação da Cia ZZ3 Produções, que fará a intervenção poética “Moira - a dama das cartas poéticas, para despertar a imaginação e transportar os participantes para o universo lúdico das histórias. O projeto é um serviço de extensão da Gibiteca João Carpalhau da Unidade Sesc Duque de Caxias, com a disponibilização de um pequeno acervo com livros em HQ e revistas em quadrinhos. A programação é gratuita e aberta para todas as idades. Os pais podem levar os filhos e ler com eles. Vale conferir.



Quando: 29/02/2020



Horário: 13h às 17h

Onde: Caxias Shopping - Rodovia Washington Luiz, 2895 - Duque de Caxias

Ingresso: gratuito