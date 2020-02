Ex-BBB recria pose sensual de Claudia Raia e parece nu

Leia Mais Mangueira esquenta os tamborins com feijoada

Claudia Raia quando publicou esta foto em sua conta no Instagram, falou do orgulho do seu corpo aos 53 anos. O ex-BBB Daniel Rolim chocou a web ao publicar uma foto sua completamente nu recriando uma pose icônica de Claudia Raia. Em seu perfil no Instagram, o pernambucano reproduziu a pose da atriz e recebeu elogios de anônimos e famosos."Uns têm e não podem e outros podem e não têm. Nós temos e podemos bendigamos ao Senhor", escreveu ele na legenda.Vários famosos comentaram em sua postagem com emojis, como ex-brothers e a atriz Narjara Turetta. “Não tem erro...fado sensato , lindooooo”, disse uma seguidora.Claudia Raia quando publicou esta foto em sua conta no Instagram, falou do orgulho do seu corpo aos 53 anos.

"Amo minha idade, meu corpo e toda minha história. Me acolhi, me aceitei e me permiti a ser quem eu sempre fui... e a minha idade... idade? Apenas um detalhe nisso! Livre, desprendida e com muita energia! A vida me ensina todo dia algo lindo: seja você mesma, Claudia! Quero convidar você para viver a melhor história de amor da sua vida... você com você mesma. Vamos juntas?!".