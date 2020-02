Luizinho Drummond está esperançoso com Imperatriz: ‘Estamos tentando voltar ao Especial’

Rio - Com esperanças de sair do Grupo de Acesso este ano, Luizinho Drummond, presidente da Imperatriz Leopoldinense, comentou ao DIA: “Estamos tentando voltar ao Especial. Foi um bonito desfile”. Ao ser questionado sobre querer que o carnavalesco Leandro Vieira fique na escola, Luizinho respondeu “Se puder, é ótimo. Ele fez um bom trabalho”.

Quinta escola a desfilar no segundo dia do Grupo de Acesso, a grande protagonista do sábado de desfiles da Série A foi a Imperatriz Leopoldinense . Voltando às suas raízes, a escola passou correta nos quesitos de chão e com fantasias deslumbrantes, confirmando o favoritismo, apesar dos problemas apresentados em duas, das três alegorias. A noite ainda foi marcada pela exaltação à jogadora Marta, na Inocentes, e a Unidos de Padre Miguel, que cometeu seus costumeiros erros de evolução, que podem custar não concorrência nota a nota com a co-irmã de Ramos.