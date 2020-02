A brasileira Fabiana Britto, que participou da edição italiana do Big Brother, postou uma foto em seu Instagram para falar sobre Coronavírus e dividiu a opinião dos seus seguidores. Fabiana que está nua e usando apenas uma máscara, pediu o fim do alarmismo sobre a doença, que tem diversos casos confirmados no país europeu. Alguns seguidores afirmaram que ela não precisava estar nua para passar a mensagem e que se sentiram incomodados.

Na legenda da foto, ela afirmou que o vírus não pode parar um país. Ela também afirmou que a maioria dos casos deveria ser cuidado em casa, "como na maioria dos pacientes com gripe".

A brasileira já tinha postado uma outra foto de máscara, em que falava sobre se prevenir contra a doença.