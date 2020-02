Ainda meio no ritmo do carnaval, fim de semana tem bailinho, teatro e muito mais

Ainda meio no ritmo do carnaval, o final de semana tem bailinho, teatro e muito mais. Vamos lá?







Para se despedir do carnaval:







Bloco Beatles para Crianças



Já sucesso nos bailinhos e blocos de rua de todo o Brasil, desde 2016 o projeto Beatles Para Crianças criou o seu Bloco de Carnaval. A mesma farra e a mesma empolgação dos seus shows, a banda apresenta as canções do quarteto de Liverpool em ritmos carnavalescos. Samba, marcha rancho, maracatu, ciranda e muito mais. E não podia faltar rock nessa festa! O quinteto BPC também abre espaço para as versões originais dos Beatles, criando um bloco cheio de ritmos e boa bagunça! Perfeito para as famílias se divertirem pra valer. No bloco a banda promete misturar canções dos Beatles com os clássicos das músicas de Carnaval, tais como ”Mamãe eu Quero”, ”Jardineira”, ”Me dá um Dinheiro aí” e muitas outras. Uma festa cheia de alegria, música boa e diversão, garantem os integrantes do projeto. O público participa do espetáculo cantando, jogando serpentina e confete, dançando em roda e fazendo as brincadeiras mais malucas de todo o Carnaval.







Quando: 29/02 e 01/03/2020



Horário: 16h



Onde: Teatro Clara Nunes - Shopping da Gávea - R. Marquês de São Vicente, 52 – Gávea



Ingresso: a partir de R$38,90 somente pelo link https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/bloco-beatles-para-criancas-1219







São Gonçalo Shopping prepara folia animada





O São Gonçalo Shopping preparou uma programação de carnaval que ainda não acabou. Para fechar o carnaval com chave de ouro, a festa terá ainda um repeteco de carnaval com mais um bailinho infantil no último sábado do mês, dia 29. A diversão começa às 16h30 e conta com a participação da banda, animadores e personagens.







Quando: 29/02/2020



Horário: 16h às 18h



Onde: São Gonçalo Shopping - Avenida São Gonçalo, 100 - Boa Vista - São Gonçalo







Para assistir no teatro:







“O Menino das Marchinhas –Braguinha para Crianças”





Sucesso de público e de crítica, o musical infantil O Menino das Marchinhas – Braguinha para Crianças volta ao cartaz no dia 07 de março para quatro apresentações no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, esticando o Carnaval por mais duas semanas. O espetáculo faz parte do projeto ‘Grandes Músicos para Pequenos’, criado pela produtora Entre Entretenimento com o objetivo de levar para os palcos nomes importantes da cultura brasileira em montagens que mesclam biografia e canções do artista escolhido. Fazem parte do projeto também “Raulzito Beleza”, “Bituca”, “Tropicalinha” e “Luiz e Nazinha”. Grandes sucessos como “Balancê”, “Cantores do Rádio”, “Pirulito que bate bate”, “Carinhoso”, “Chiquita Bacana”, “Pirata da Perna de Pau”, “Tem Gato na Tuba”, “Yes, nós temos bananas” transportam o público aos divertidos carnavais de rua da década de 20. O resultado é um programa que agrada a toda a família. A peça conta a história de Carlinhos, um garoto que ouvia música em todo lugar por onde passava. A avó dele, pianista clássica, sempre estimulava a musicalidade do menino, mas o pai era contra. Carlinhos se junta a alguns amigos de escola e começa a criar belas canções de Carnaval. De forma engraçada e emocionante, O Menino das Marchinhas – Braguinha para Crianças trata de temas como o valor da família, da amizade e das relações humanas, a perseverança na busca por um sonho, a criatividade e a cooperação artística entre as crianças.







Quando: 07, 08, 14 e 15/03/2020



Horário: 16h



Onde: Teatro Clara Nunes - Shopping da Gávea



Ingresso: R$ 70 (inteira), R$ 35 (meia)







Para curtir no shopping:







Programação Kids no Carioca



O Carioca Shopping preparou uma Programação Kids gratuita que vai animar a garotada nos dias 29 de fevereiro e 1º de março. Os eventos serão realizados no Espaço Kids que fica no 2º piso, no corredor da Casas Bahia, às 15h. E é aberto para todas as idades. No dia 29, sábado, a programação terá recreação e a peça “Saltimbancos”. E no dia 1º de março, teatrinho de fantoches “Aventuras na Casa da Vovó” e uma divertida oficina de lança confetes. Boa opção para a garotada se divertir no final de semana.







Quando: 29/02 e 01/03/2020



Horário: 15h

Onde: Carioca Shopping - Av. Vicente de Carvalho 909, Vila da Penha



Ingresso: gratuito







“As Bonequinhas Mágicas”





Neste sábado, o Teatrinho do Pátio será invadido por bonequinhas mágicas muito conhecidas pela garotada. Prometendo muita dança, diversão e risadas, “As Bonequinhas Mágicas” é a peça do dia 29 de fevereiro, a partir das 16h30, na Praça de Alimentação do shopping Pátio Alcântara. Um espetáculo de dança, interação com as Bonecas Surprise, que se tornaram febre entre a galerinha!







Quando: 29/02/2020



Horário: 16h30



Onde: Pátio Alcântara –Praça Carlos Gianelli, s/n, Alcantara - São Gonçalo



Ingresso: gratuito







Ponto de Leitura



O Caxias Shopping receberá no próximo dia 29 de fevereiro (sábado) o projeto “Ponto de Leitura” do Sesc RJ para mais um dia de incentivo à leitura e de muita diversão. O evento acontecerá na loja Espaço Kids, em uma área especial, com tapetes coloridos e pufes, das 13h às 17h, e contará com a participação da Cia ZZ3 Produções, que fará a intervenção poética “Moira - a dama das cartas poéticas, para despertar a imaginação e transportar os participantes para o universo lúdico das histórias. O projeto é um serviço de extensão da Gibiteca João Carpalhau da Unidade Sesc Duque de Caxias, com a disponibilização de um pequeno acervo com livros em HQ e revistas em quadrinhos. A programação é gratuita e aberta para todas as idades. Os pais podem levar os filhos e ler com eles. Vale conferir.



Quando: 29/02/2020



Horário: 13h às 17h

Onde: Caxias Shopping - Rodovia Washington Luiz, 2895 - Duque de Caxias

Ingresso: gratuito







Alaska Neve





O Via Parque Shopping prepara mais uma experiência incrível no verão escaldante do Rio de Janeiro. O Alaska Neve chega ao mall, a partir do dia 17 de janeiro, com clima polar, muitos flocos de neve e brincadeiras congelantes, em mais uma atração inédita. O Alaska Neve é um parque temático, em uma área de 100m² e temperatura com sensação térmica de -15ºC, onde é possível ter várias experiências com neve de verdade. A criançada poderá ver, tocar e sentir a neve, em atrações como o escorregador congelado, brincadeiras com bolas de neve e ainda montar autênticos bonecos. O espaço é todo ambientado com motivos que remetem ao clima frio com pinheiros nevados, ursos polares e iglus. A atração já passou por vários países, como os Estados Unidos, França e Colômbia. O ingresso para o Alaska Neve vai custar R$ 80,00 – entrada inteira – para 30 minutos de diversão e inclui o empréstimo de jaqueta e de luvas térmicas, disponíveis nos tamanhos para crianças e adultos. Crianças menores de quatro anos não pagam. Não será permitida a entrada de crianças com até 1,30m de altura e idade inferior a 10 anos desacompanhadas. O Alaska Neve terá ainda um fotógrafo oficial com fotos impressas na hora no valor de R$ 10,00 (foto 15x10).







Quando: até 12/04/2020



Horário: em janeiro, de segunda a sexta e domingos, das 12h às 22h; e aos sábados, das 10h às 22h. A partir de fevereiro, de segunda a sexta, das 14h às 21h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados, das 12h às 21h



Onde: Via Parque Shopping



Ingresso: no local ou no site da sympla (www.sympla.com.br/app)