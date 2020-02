Horóscopo do dia: previsões para 29 de fevereiro de 2020

ÁRIES

A Lua segue em Touro, combina forças com Júpiter e Netuno. O clima fica mais suave, você pode desacelerar. Além disso, Vênus segue em seu signo: aproveite para cultivar conforto, sensibilidade, arte e prazer. No amor, um clima de romance, encantamento e sedução pode tornar a relação ainda mais estimulante. A intuição fica ativada e pode mostrar o caminho certo. O período é bom também para ação, movimento e iniciativa. Conte com poder de decisão, motivação, garra e coragem, já que o Sol segue em harmonia com Marte.

TOURO

Continue a plantar intenções para o futuro. É tempo de cultivar ideais elevados, de projetar o melhor para si e para o mundo. A Lua segue em seu signo, em belas harmonias Netuno no fim da tarde. Sua sensibilidade ganha destaque, você pode dar continuidade aos projetos iniciados com mais intuição e inspiração. Fica mais fácil manter um ritmo mais tranquilo e estável nas tarefas. O clima é de mais intimidade, compaixão e imaginação. Fica mais fácil também oferecer apoio e compreender as motivações dos outros.

GÊMEOS

Excelente dia para alimentar a alma com beleza, arte, meditação. Bom também para cuidar do seu visual. A Lua sorri para Júpiter e Netuno: fica mais fácil dar vazão à criatividade e à sensibilidade. Você pode reservar momentos para mimar-se, afinal, a vida não se resume apenas em trabalho. Mercúrio segue retrógrado: é importante evitar o acúmulo de tarefas, buscar terapias relaxantes para pacificar a mente turbulenta. Busque inspiração nas artes inspiradas, nas leituras edificantes, na beleza em todos os sentidos.

CÂNCER

É sempre bom cultivar gratidão! Ainda mais hoje: a Lua segue em Touro e recebe as energias transcendentais de Júpiter e Netuno. Sua sensibilidade cresce, portanto, vale evitar ambientes tóxicos, notícias e pessoas negativas. Pelo contrário, aproveite para acreditar em seu merecimento, sentir contentamento pela vida. Assim eleva sua vibração para atrair coisas boas. Você pode também distribuir gentilezas e cortesias. Bom mesmo é programar um passeio romântico ou algo que estimule a fantasia, o sonho e a imaginação.

LEÃO

Continue a alimentar suas metas e intenções neste novo ciclo lunar. A Lua segue agora no pacífico Touro, indicando um bom dia para dar continuidade ao que já foi iniciado. Aproveite para diminuir o ritmo com passos mais lentos, porém firmes e constantes. Aproveite também para aquietar-se e ouvir sua intuição. A Lua sorri para Júpiter e Netuno: um passeio num lugar requintado, ou junto à natureza, pode ser inspirador. Fica mais fácil compreender os sentimentos, transcender o ego e a visão limitada da realidade.

VIRGEM

Hoje tem um bom dia para desacelerar e saborear os pequenos prazeres da vida. Aproveite para desacelerar a mente, diminuir a ansiedade, cultivar docilidade e afeto. A Lua segue no pacato Touro e se combina com Júpiter e Netuno: tudo o que provoca encantamento e traz significado pra vida fica favorecido. Música, poesia, cinema, romantismo e artes em geral. Principalmente assuntos de cunho transcendental e elevado. Desentendimentos podem ser dissolvidos com boas doses de compreensão.

LIBRA

Bom período para dar andamento aos assuntos iniciados na Lua nova. Segurança e estabilidade são qualidades que ficam favorecidas com a Lua em Touro. Enquanto isso, Vênus segue em Áries, colocando em pauta reflexões sobre o prazer imediatista. Vale refletir: até que ponto o impulso de conquista fala mais alto que os sentimentos mais puros? O desejo sexual se sobrepõe ao desejo de sintonia e conexão? É viável forçar situações em detrimento de atitudes mais românticas? Os desejos impulsivos devem ser saciados a qualquer custo?

ESCORPIÃO

Procure ficar em ambientes tranquilos, na companhia de bons amigos. A Lua segue em Touro e sorri para Netuno: você fica mais sensível, sonhador e receptivo. Bom período para meditar, entrar em sintonia com o Universo e receber as intuições necessárias. Assim pode separar o joio do trigo, compreender melhor o momento em que vive e abrir novos caminhos em sua vida. Os cuidados com o corpo e o espírito ficam favorecidos. Os encontros amorosos também! Aproveite para dar asas à fantasia e à imaginação.

SAGITÁRIO

É importante respirar fundo e diminuir o ritmo, com práticas relaxantes. Aproveite que a Lua segue Touro e se combina com Júpiter e Netuno para cultivar o lado mais prazeroso e transcendental da vida. Você pode oferecer apoio e colaboração, investir em suas habilidades sociais e diplomáticas. Pode também exercitar a inspiração, a sensibilidade, a compaixão e a generosidade. Cresce sua capacidade de compreensão, fica mais fácil deixar de lado o orgulho e perdoar, em nome do amor universal.

CAPRICÓRNIO

É tempo de conectar-se com assuntos mais elevados e tudo o que possa promover inspiração. O que tem feito para elevar os sentimentos? Hoje a Lua sorri para Júpiter e Netuno, favorecendo a fé, o entusiasmo e a magia da vida. Atividades ligadas à imagem, vídeo, música e artes em geral ficam favorecidas. O romance, as demonstrações de afeto, as práticas espirituais e transcendais também. Vale desacelerar para restaurar as energias e renovar suas motivações.

AQUÁRIO

Revisões continuam em pauta. Aproveite que a Lua segue em Touro para aquietar a mente e as emoções. A Lua se combina com Júpiter e Netuno: dois planetas que favorecem a fé e os ideais elevados. Você pode buscar influências positivas para sua vida, aproximar-se de pessoas sábias e iluminadas. Desta forma se conecta cada vez mais com sua missão e encontra formas criativas para ampliar seus lucros, seguindo o caminho do coração. Anote suas ideias, fique atento às mensagens que os sonhos podem trazer.

PEIXES

Bom período para ouvir música, cultivar arte, paz e tranquilidade. A Lua segue no pacífico e cordial Touro, em harmonia com Júpiter e Netuno: fica fácil fechar os olhos e se transportar para outras dimensões. Procure evitar ambientes tóxicos. Você fica mais sensível, inspirado, receptivo e intuitivo, atrai para si as energias do entorno. Bom período para cultivar prazer e conforto em sua rotina, saborear uma bela refeição ou deliciar-se com companhias agradáveis. Aproveite também para meditar e visualizar seus sonhos se concretizando.