Polanski ganha prêmio de 'Melhor Diretor e atrizes se retiram em protesto

Em meio a acusações de agressão sexual, o diretor franco-polonês Roman Polanski ganhou o Prêmio César – o Óscar francês – de melhor direção pelo filme 'O oficial e o espião'. A premiação causou revolta em várias atrizes presentes, que levantaram e saíram da cerimônia em protesto.

A atriz Adele Haenel, que no fim de 2019 disse que havia sido abusada por outro diretor quando era mais nova, foi uma das que se manifestaram contra premiá-lo. Ao "New York Times" ela foi enfática: "Premiar Polanski é cuspir na cara de todas as vítimas. Quer dizer que estuprar mulheres não é um problema".

And here is Adèle Haenel waking out of the auditorium, waving her arm in disgust. It’s disgusting that the entire auditorium didn’t follow her out. h/t @aoifemrtn #Polanski #JaccusePolanski



