Estou sendo traída? Especialista ensina como detectar mentiras

Não há como negar que a traição é uma realidade para muitos casais, principalmente quando a relação já está desgastada. Há quem consiga descobrir a infidelidade rapidamente, enquanto outras pessoas vivem com a pulga atrás da orelha, mas não chegam a conclusão alguma.

Uma das formas de descobrir uma traição é saber como detectar mentiras do outro. Afinal, a mentira é a base para manter um relacionamento extraconjugal. Segundo Georg Frey, terapeuta comportamental e criminólogo, autor do livro "Eu Sei Que Você Mente! Aprenda a Detectar Mentiras", existem algumas maneiras de fazer isso.

O especialista explica que quando o ser humano mente, toda a fisiologia do seu corpo sofre modificações: o nível de adrenalina sobe, as mãos podem ficar geladas ou suadas, a garganta se resseca causando um pigarro fora de hora, o olhar foge dos olhos do seu interlocutor... e por aí vai. "É com estes sinais que você irá pegá-lo na mentira!", fala o autor.

Para te ajudar a detectar mentiras no relacionamento, o terapeuta comportamental lista as principais mudanças físicas, na rotina e nos hábitos do mentiroso:

Mudanças físicas

Entonação da voz

Revela o estresse dos altos e baixos vocais.

Postura da coluna fica mais ereta

Dá a impressão de segurança e fortaleza na mensagem que está sendo dita.

Mãos mais agitadas

Como se quisessem reafirmar a história que está sendo contada.

Sobrancelha pode expandir as expressões faciais

Ficam franzidas, elevadas para cima ou, muitas vezes, agitadas.

Georg reforça que esses são apenas alguns indícios. "O fato é que, quando se mente, os gestos e expressões faciais se tornam mais artificiais ou mesmo caricatos", fala. Dessa forma, as demonstrações de sentimentos deixam de ser naturais e podem chegar a beirar o exagero.

Mudanças na rotina

Chegar mais tarde em casa toda semana, quando antes isso não acontecia

Sair mais cedo para trabalhar

Assim evita-se tomar o café da manhã juntos, fugindo de conversas, perguntas e comentários dos quais tenha que se desviar ou mentir.

Passar mais tempo praticando hobbies fora de casa

Programas em comum, antes divertidos, passam a ser entediantes

Demonstra que o outro não está “inteiro” na relação.

Mudança nos hábitos

Evitar olhar atentamente o companheiro (a)

Forma de fugir do confronto olho no olho.

Aumento da vaidade

O outro passa a fazer dieta, se cuidar mais e até mudar a forma de se vestir. "A preocupação com a aparência, se antes não existia, pode ser um sinal de que a pessoa está se melhorando, talvez pelo efeito da 'paixão'".

Celular passa a cair na caixa postal ou a não ser atendido

Mais atenção aos objetos pessoais

Se antes a pessoa deixava notebook e celular em qualquer canto da casa, à mostra e, de repente, esses equipamentos passam a não ficar mais disponíveis para qualquer um ver.

Estes são os principais sinais que a pessoa dá quando está mentindo, o que pode indicar uma traição. No entanto, o especialista alerta para sempre analisar o contexto em que se passa o diálogo e em que situação está à pessoa sob suspeita.

"Isso é relevante, porque alguns desses sinais podem ser encontrados em indivíduos que estão sob pressão ou passando por algum tipo de transição de vida", fala.