Mais da metade das pessoas gosta de ser observada durante o sexo

Engana-se quem pensa que o sexo acontece apenas em locais reservados e entre quatro paredes. Uma pesquisa recente do Sexlog, rede social adulta, mostra que a maioria dos brasileiros gosta de ver, ser visto ou transar muito próximo de outras pessoas.

Dos mais de 5 mil entrevistados, 63% revelam já terem transado enquanto alguém assistia ao ato. Inclusive, mais da metade das pessoas conta que gosta de fazer sexo correndo o risco de ser vista pelos vizinhos, por isso costumam deixar as varandas abertas quando o clima esquenta.

Como tem fetiche em serem observados, além das tradicionais quatro paredes, o local preferido para o sexo é o carro. Mais de 80% dos entrevistados contam que gostam de transar no veículo e que o risco de ser pego é estimulante.

Ainda sobre os lugares ‘inusitados’, os números mostram que há quem não se importe nem em ser pego pelo próprio chefe: 45% já praticou sexo no ambiente de trabalho. E o clássico sexo na praia não poderia ficar de fora. Outros 45% disseram que já praticaram o ato nesse ambiente, mesmo com a presença de outras pessoas.

Algumas pessoas (54%) ainda admitem que já fizeram sexo com mais gente também transando no mesmo quarto. Nesse sentido, há quem ainda não se importe de transar com alguém dormindo ao lado (48%). Se você vai viajar com os amigos e não quer uma surpresa como essa, é bom ficar ligado!

Por fim, o voyeurismo também se mostrou uma prática comum entre as pessoas. Mais da metade (55%) conta que já viu a transa alheia propositalmente e se sentiu excitado com isso.