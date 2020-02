Veja os lançamentos da Netflix para o fim de semana

Todas as semanas, a Netflix disponibiliza novos títulos em seu catálogo para os fãs de filme e séries. Se você quer um programa caseiro para este final de semana, separamos todos os lançamentos do serviço de streaming desta semana.



Um dos principais títulos a chegar na plataforma esta semana é a quinta temporada de Better Call Saul. A série conta a jornada que precede a história de Breaking Bad.



Outro destaque da semana é a estreia da série I Am Not Okay With This, que acompanha uma adolescente que tenta lidar com seus crescentes superpoderes. Confira todos os lançamentos da última semana na Netflix.

Filmes lançados na Netflix



Pokémon: Mewtwo Contra-ataca — Evolução

Por lugares incríveis

A trincheira infinita

Wives on strike

The Arbitration

When Love Happens



Séries lançadas na Netflix



Uma segunda chance - primeira temporada

O caso Gabriel Fernandez - primeira temporada

Gentefied - primeira temporada

Janelas no desertos - primeira temporada

Caçadores de bugs - primeira temporada

Better Call Saul - quinta temporada

I Am Not Okay With This - primeira temporada

Altered Carbon - segunda temporada

Aceleradas - primeira temporada

Restaurants On The Edge - primeira temporada

F1: Dirigir para Viver - segunda temporada

Toy Boy - primeira temporada



Documentários lançados na Netflix



Bebês em foco