Samara Felippo faz topless no Carnaval: 'Um dos mais felizes'

Rio - Samara Felippo ainda está curtindo o clima de Carnaval. A atriz postou no Instagram, na noite desta segunda-feira, uma foto em que aparece fazendo topless ao lado de amigas e comentou a sensação de liberdade com o próprio corpo.

"Esse dia foi um dos mais felizes do meu carnaval. Mais um ano em um bloco feito por mulheres fortes, livres, cheias de amor e resistência. Bloco Vacas Profanas é um ato político, criado como resistência e protesto após policiais agredirem Dandara Pagu [produtora, DJ e idealizadora do bloco] por ela estar com os seios de fora num Carnaval", escreveu Samara na legenda da foto.

"Foi libertador. Foi lindo também ver homens ao redor apoiando, fortalecendo o movimento. Parem de sexualizar nossos corpos. Reine, Dandara Pagu. Manas lindas, obrigada por estarem ao meu lado", finalizou.