Mayra Cardi polemiza nas redes sociais: 'Se eu vejo um grupo de chineses entro em colapso'

Rio - A ex-BBB Mayra Cardi está em uma viagem romântica com o marido Arthur Aguiar para comemorar o aniversário dele. Enquanto ainda estava no aeroporto, a digital influencer publicou alguns stories e gerou revolta nas redes sociais.



A empresária apareceu de máscara junto com o marido e afirmou que só de ver alguém com "olhinho puxado" ela entra em colapso. Mayra está se referindo ao coronavírus.



"A situação da galera tá assim... só máscara. Uma pessoa tosse a gente já fica desesperado. E quando a gente vê então que a pessoa tem olhinho puxado que a gente sabe de onde vem? Desesperador. Se eu vejo um grupo de chineses, eu entro em colapso".





Os internautas repercutiram o comentário da empresária. "Coragem, porque noção passou bem longe", disse uma. "Muita ignorância para uma pessoa só", escreveu outra.