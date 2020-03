Grátis: Centro Cultural Light promove evento no Centro

Rio - Nos dias 5 e 6 de março o Centro Cultural Light será palco do “CCL Solta o Som”, evento musical gratuito que promete agitar o Centro do Rio. Os visitantes terão uma programação repleta de atrações culturais, gastronômicas e artísticas.



A partir do meio-dia, os foodtrucks Vivenda do Pastel, Barit Steak, Bom Profit, Bolo Bolo Gourmet e o Bistrô Pimenta Gourmet marcam presença no espaço com opções gastronômicas para todos os gostos. A partir das 18h, o Kombeer invade o local com as suas deliciosas cervejas artesanais. A música ficará por conta de uma playlist especial com os maiores sucessos da música brasileira, especialmente hits cariocas, que promete agitar os convidados na noite de quinta-feira (5).



Já na sexta-feira (6), a partir das 18h, além dos foodtrucks, a banda Yellowbird chega com tudo ao Centro Cultural. No repertório, grandes sucessos nos estilos pop/rock nacional e internacional e muito mais. O evento tem a proposta de celebrar o aniversário da cidade, que completou 455 anos, em 1º de março.

Nesses dias de evento, além da realização do “CCL Solta o Som”, o Centro Cultural Light ficará aberto até às 22h com suas galerias e exposições, dando mais uma opção de programão gratuito para curtir no espaço.







Serviço:

Centro Cultural Light. Av. Marechal Floriano, 168, Centro | Rio de Janeiro. Dias 5 e 6 de março de 2020, das 12h às 22h. Entrada gratuita. *Próximo à estação do Metrô Presidente Vargas e/ou *Próximo ao VLT (Estação Camerino Rosas Negras).