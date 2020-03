Aline Riscado sensualiza e brinca: 'Bundinha'

Rio - Aline Riscado postou no Instagram, nesta terça-feira, os bastidores de uma gravação e mostrou seu corpão de dar inveja com um look ousado. "Bundinha. Essa foi a vibe da gravação de uma coreografia babadeira ontem! Sim. O lookinho foi bem ousadinho e eu não estava sozinha", escreveu Aline na legenda da foto. Os fãs fizeram vários elogios. "Bundinha muita, mas muita modéstia", disse uma pessoa. "Quem tem joga", brincou outro fã. "Deusa", disse um admirador.

Aline Riscado sensualiza nas redes sociais - Reprodução Internet